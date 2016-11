젝스키스 ‘2016 Re-ALBUM’ 타이틀곡 '커플'의 재탄생

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] YG엔터테인먼트(이하 YG)는 12월 1일 발표 예정인 젝스키스 '2016 Re-ALBUM'의 1차 트랙리스트를 전격 공개하면서 타이틀곡이 '커플' 임을 알렸다

총 10곡 중 1차로 공개한 5곡의 트랙리스트는 'COM' BACK', '커플', '예감', 'COME TO ME BABY', '기사도'다

타이틀곡 '커플'은 젝스키스가 1998년에 발표해 가장 빅 히트를 기록한 노래로서 추운 겨울에 가장 잘 어울리는 곡으로, 얼마 전 젝스키스 멤버들은 하얀 눈의 영상미가 돋보이는 일본 삿포로에서 뮤직비디오를 촬영했다. 특히 '커플'은 젝스키스의 전성기를 엿볼 수 있었던 드라마 '응답하라 1997'의 삽입곡으로도 큰 사랑을 받았다.

'커플'외에도 1차 트랙리스트에 공개된 'COM' BACK', '예감', 'COME TO ME BABY', '기사도'는 젝스키스 활동 당시 많이 알려졌던 히트곡으로, 과연 YG 프로듀서들이 어떤 장르와 최신 사운드로 재편곡 했을지 큰 기대를 모으고 있다

얼마 전 젝스키스가 16년 만에 발표한 신곡 '세 단어' 가 10월 가온 월간 차트 1위를 차지했음에도 음악방송 무대를 하지 않아 팬들의 아쉬움이 컸던 것도 사실이다. 하지만 '2016 Re-ALBUM'은 음악방송은 물론 '라디오스타'와 '주간 아이돌' 등 다양한 예능을 통해서 팬들과 만날 예정이라 더욱 기대를 모으고 있다

olzllovely@sportschosun.com