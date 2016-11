트와이스 'TT', 신기록 행진..가온 주간차트 4주연속 1위

[OSEN=선미경 기자] 걸그룹 트와이스의 ‘TT’가 4주 연속 가온 주간차트 1위를 차지했다.



24일 한국공인음악차트 가온차트 측에 따르면 47주차 가온차트 디지털 종합 차트와 온라인 스트리밍 차트 부문에서 트와이스의 ‘TT’가 1위를 차지하며 폭발적 인기를 입증했다. 다운로드 차트 1위에는 긱스의 '가끔'이 올랐다.



47주차 앨범종합차트 1위는 샤이니의 '1 and 1 - The 5th Album Repㅡackage'가 차지했으며, K-POP 가수들의 글로벌 인기를 가늠하는 가온 소셜 종합차트 1위 또한 트와이스의 ‘TT’가 차지했다.



KPOP 가수들의 한류 인기 척도인 가온 웨이보 차트 그룹 인기도 1위와 개인 인기도 1위는 방탄소년단과 엑소의 레이가 각각 차지했다.



47주차 디지털종합차트 TOP5로는 2위 긱스의 ‘가끔’가 올랐다. 3위는 블랙핑크의 ‘불장난’, 4위는 샤이니가 부른 'Tell Me What To Do’, 5위는 태연의 ‘11:11’ 순이다. /seon@osen.co.kr

