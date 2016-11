Long boots… 학다리 아니라도 신는다, 무릎 덮는 '연예인 부츠'

뮤지컬 '킹키부츠'가 관객 10만명을 동원하며 성황리에 막을 내렸다. 폐업 위기의 구두 공장을 물려받은 주인공 찰리가 드래그 퀸(여장 남자 가수) 롤라를 만나 새빨간 롱부츠 '킹키부츠'를 만들면서 회사를 다시 일으킨다는 내용. 무대에서 눈길을 사로잡는 것은 단연 부츠다. 주인공이 '세상에서 가장 아름다운 것(The Most Beautiful Thing in the World)'이라 노래하는 것도 바로 '슈즈'. 여장 남자들이 허벅지까지 올라오는 80㎝ 길이 부츠를 신고 춤추는 장면은 요염 그 자체다. 허벅지까지 타이트하게 감싸주는 부츠는 육중한 몸집의 배우 정성화도 단숨에 S라인 자태로 탈바꿈시켰다.



섹시한 여성의 심벌, 롱부츠는 원래 남성들의 전유물이었다. 간호섭 홍익대학교 패션디자인과 교수는 롱부츠의 역사를 로마 시대로 거슬러 올라가 설명한다. "하이힐, 스타킹 등 여성의 전유물로 여겨지는 패션용품이 실은 남성들 것에서 출발한 게 많아요. 롱부츠도 영화 '글래디에이터'에서 보듯 로마 시대 군인들이 신는 '솔저 신발'이었죠."



허벅지까지 오는 롱부츠, 일명 사이하이부츠(thigh-high boots)의 섹시미를 일깨워준 이도 남자였다. 1970년대 '글램록(전위적 음악과 패션 스타일로 유명한 록 음악의 하위 장르)'의 선구자 데이비드 보위는 짙은 화장과 높은 힐의 사이하이부츠 패션으로 팬들을 열광시켰다. 이후 마돈나, 레이디 가가 등 유명 팝스타들이 사이하이부츠룩을 선보이며 섹시한 여성의 상징으로 각인시켰다.