美 언론, "트럼프, 국방장관 후보로 '미친개' 매티스 검토"

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 국방장관 후보로 제임스 매티스(66) 전 중부군사령관을 유력하게 검토하고 있다고 미국 폭스뉴스 등 주요 언론이 19일(현지시각) 보도했다.



폭스뉴스는 트럼프 정권인수위 고위 관계자의 말을 인용해 퇴역 장성인 매티스가 “강력한 (국방장관) 후보로 거론되고 있다”고 전했다.



차기 백악관 비서실과 내각 인선을 위한 후보 면접을 진행 중인 트럼프는 이날 뉴저지주(州) 베드민스터의 트럼프 내셔널 골프클럽에서 매티스, 밋 롬니 전 매사추세츠 주지자 등 여러 인사를 만났다.



CNN은 “매티스를 국방장관으로 고려하고 있냐”는 취재진의 질문에 트럼프는 “지켜보자(We’ll see). 내가 말할 수 있는 것은 그가 진짜배기(real deal)라는 것뿐”이라면서 직답(直答)을 피했다고 전했다. 트럼프는 취재진의 카메라 앞에서 자세를 취하면서 매티스를 가리키며 “훌륭한 사람(a great man)’이라고 추켜세우기도 했다.



군 복무 경력 44년의 매티스는 2004년 이라크 반(反)정부세력의 집결지인 팔루자 공격을 지휘하면서 유명해졌다. 아프가니스탄과 이라크 전쟁에서 야전 지휘관 경험이 있고 2011년 중동 내 미군을 총괄하는 중부군사령관으로 근무했다. 그는 이란이 안보 위협이 되는 만큼 도발에 군사적 대응으로 맞서야 한다는 주장을 펼쳐 보수 진영의 눈에 들었다.



매티스는 중부군사령관을 맡은 동안 버락 오바마 정부와 이란 대응 문제, 중동 철군 문제를 두고 마찰을 빚었다가 결국 2013년 자리에서 물러났다.



그는 직설적인 화법으로 '광견(Mad Dog) 매티스'라는 별명을 얻었다. 2005년에는 “어떤 사람들 을 총으로 쏘는 것은 재밌다(It’s fun to shoot some people)”는 발언으로 구설수에 오르기도 했다.



매티스가 실제로 국방장관이 되면 반세기 만에 이 자리를 맡는 가장 높은 계급의 인사가 된다.



월스트리트저널(WSJ)은 또 다른 후보자로는 데이비드 퍼트레이어스(64) 전 중앙정보국(CIA) 국장이 고려되고 있다고 전했다.