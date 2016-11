美빌보드 "샤이니 '텔미..', 역대 가장 감동적"..집중조명

[OSEN=정준화 기자] 미국 유명 매체 빌보드가 샤이니(SHINee, 에스엠엔터테인먼트 소속)의 정규 5집 리패키지 앨범 타이틀 곡 ‘Tell Me What To Do’(텔미 왓 투 두)를 집중 조명해 화제다.

빌보드는 지난 17일(현지시간) K-POP 칼럼 K-TOWN을 통해 ‘샤이니가 R&B를 가미한 새롭고 강렬한 곡 ‘Tell Me What To Do’로 돌아왔다’(SHINee's Back With a New Vibrant R&B-Tinged Track 'Tell Me What To Do': Listen)는 제목의 기사를 게재, 다채로운 음악을 선보이며 음악적 성장을 거듭해나가는 샤이니를 언급해 눈길을 끌었다.

특히, 빌보드는 기사를 통해 “강렬한 스타일의 ‘Tell Me What To Do’는 데뷔곡 ‘Replay’(리플레이) 이후 샤이니가 그려온 R&B 장르가 주는 감동과 일렉트로닉 음악의 독창성이 혼합된 곡이다”라며, “가사가 격동적인 관계 속의 절망과 혼란스러움을 전달하는 동안, 멤버 온유와 태민을 비롯한 샤이니 멤버들의 감미로운 보컬이 이어지는데, 이 점이 ‘Tell Me What To Do’를 지난 몇 년 동안 샤이니가 발표한 곡들 중 가장 감동을 선사하는 곡으로 만든다”라고 언급, 완성도 높은 이번 신곡을 자세히 소개했다.

또한 샤이니는 지난 18일 KBS2TV ‘뮤직뱅크’를 통해 샤이니표 발라드 감성이 담긴 이번 타이틀 곡 ‘Tell Me What To Do’ 무대를 첫 공개, 멤버들의 개성이 돋보이는 매력적인 보컬과 가창력을 선보여 시선을 사로잡았을 뿐만 아니라, 감성적 퍼포먼스도 함께 펼쳐 음악 팬들의 뜨거운 호응 을 얻었다.

한편, 정규 5집 리패키지 앨범 ‘1 and 1’(원 앤드 원)을 발표한 샤이니는 19일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 20일 SBS ‘인기가요’를 통해 신곡 ‘Tell Me What To Do’ 무대를 선사한다.

/joonamana@osen.co.kr