'죽느냐 사느냐'에서 '이대로냐 아니냐'로…

햄릿 다양하게 읽기





햄릿ㅣ윌리엄 셰익스피어 지음ㅣ설준규 옮김ㅣ창비ㅣ308쪽ㅣ1만1000원



셰익스피어 400주기를 맞아 '햄릿'이 새롭게 번역됐다. 설준규 한신대 영문과 명예교수가 1994년 착수해 20여 년 동안 씨름한 끝에 번역을 마쳤다. 창비 출판사가 펴내는 세계문학전집의 50번째 작품이다.



1923년 첫 '햄릿' 한글판이 나온 뒤 지금껏 숱한 번역본이 쏟아져 나왔다. 설준규 교수의 새 번역본은 꼼꼼한 원전 연구에 바탕을 뒀을 뿐 아니라 오늘의 한국어 감각을 반영해 술술 읽히고, 몇몇 유명한 부분을 남다르게 옮겼다는 점에서 여러모로 눈길을 끈다.



'햄릿'의 그 유명한 대사 'To be, or not to be, that is the question'은 지금껏 번역본 대부분에서 '죽느냐 사느냐, 그것이 문제로다'로 옮겨졌다. 설준규 교수는 '이대로냐, 아니냐, 그것이 문제다'라고 매우 독특하게 옮겼다. 햄릿은 곧바로 이런 질문을 던졌다. '어느 쪽이 더 장한가, 포악한 운명의 돌팔매와 화살을 마음으로 받아내는 것, 아니면 환난의 바다에 맞서 무기 들고 대적해서 끝장내는 것?'.



설 교수는 "그 질문은 삶과 죽음 자체가 아니라, 현실을 받아들일 것인가 싸워서 넘어설 것인가 하는 삶 의 방식에 관한 것"이라고 풀이했다. 그래서 '현 상태 그대로 있을 것이냐, 아니면 삶의 (죽음을 포함한) 근원적 변화를 모색할 것인가' 하는 뜻으로 읽히기를 바라며 '이대로냐 아니냐'로 옮겼다는 것이다.



이 책의 부록도 읽을거리다. 괴테를 비롯해 서구의 유명 작가와 비평가들이 밝힌 '햄릿' 독후감을 한자리에 모았다. '햄릿'을 다양하게 읽는 길을 일러준다.