[OSEN=부산, 민경훈 기자] 18일 부산 벡스코에서 열린 국내 최대 게임 전시회인 '지스타 2016', 수많은 게임 팬들이 행사를 즐기고 있다. LG 부스에서 게임 사이퍼즈의 코스프레를 한 서진아가 포즈를 취하고 있다



한편, 게임, 그 이상의 것을 경험하라!(Play To The Next Step)' 슬로건을 내건 올해 지스타는 17일 개막식을 시작으로 20일까지 3박4일간 일정에 들어간다. 이번 행사에는 35개국·653개 기업이 참가하는 역대 최대인 2719개 부스 규모로 열린다.



룽투코리아 부스에서 열린 '검과 마법 태연 팬사인회'에 참석한 소녀시대 태연이 팬들에게 사인을 해주고 있다. / rumi@osen.co.kr