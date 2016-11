빅뱅, 日레코드 대상 '특별상' 수상…아이콘은 '신인상' 쾌거

[스포츠조선 조윤선 기자] 그룹 빅뱅이 일본 레코드 대상에서 특별상을 수상, 현지에서 높은 위상을 재확인 시켰다.

빅뱅은 18일 발표된 '제58회 일본 레코드 대상'에서 특별상을 수상했다. 이번 특별상 수상은 2009년 제51회에서의 '최우수 신인상'과 2010년 제52회에서의 '우수작품상'에 이은 3번째 수상이다.

특히 이번 '레코드 대상'에는 빅뱅과 함께 아이콘이 신인상을 수상, YG엔터테인먼트 소속 그룹이 한국 아티스트로는 유일하게 이름을 올려 그 의미를 더했다.

'레코드 대상'은 일본 작곡가 협회가 가수, 그룹, 앨범 등을 선정해 매년 진행하는 시상식이다. 오는 12월 30일 TBS '일본 레코드 대상'에서 일본 내에 생방송 될 예정이다.

아울러, 빅뱅은 지난 11월 2일 발매된 데뷔 10주년 기념 DVD&Blu-ray 'BIGBANG THE CONCERT: 0.TO.10 IN JAPAN + BIGBANG10 THE MOVIE BIGBANG MADE'는 11월 14일 기준 오리콘 주간 DVD 종합 랭킹 진입과 동시에 1위, 주간 Blu-ray 음악랭킹, DVD와 Blu-ray 판매량을 합산한 '종합 뮤직 영상 랭킹'에서도 1위를 차지하며 3부분에서 정상을 차지한 바 있다.

한편, 빅뱅은 올 연말 컴백에 앞서 지난 5일 도쿄돔을 시작으로 한 'BIGBANG THE CONCERT : 0.TO.10 ?THE FINAL-'를 진행 중이다. 해외 아티스트 사상 최초로 4년 연속 돔 투어라 의미를 더한 이번 공연은 총 4개 도시 16회로 78만 1,500명을 동원할 예정이다.

