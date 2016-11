[단독] "믿고보는 토크돌"..완전체 샤이니, '양남자쇼' 출격

[OSEN=박현민 기자] 그룹 샤이니가 Mnet '양남자쇼'에 출연한다.

17일 방송계에 따르면 샤이니는 Mnet의 신개념 토크쇼 '양남자쇼' 게스트로 출연, 검증된 예능감과 입담을 가감없이 발휘할 예정. '셀럽 맞춤형' 토크쇼를 지향하고 있는 '양남자쇼'가 샤이니를 위해 어떤 코너를 마련할지도 관심 요소다.

'대세' 양세형과 에릭남이 토크 대결을 펼치는 독특한 콘셉트로 관심을 끌고 있는 '양남자쇼'는 아이오아이(1회), 트와이스(2회)에 이어 샤이니까지 출연을 확정하며 두터운 아이돌 팬덤의 시선이 집중될 전망.

'양남자쇼'는 Mnet이 '비틀즈코드', '음담패설' 이후 2년만에 야심차게 선보이는 토크쇼로 17일 첫 방송을 시작으로, 매주 목요일 오후 7시 40분 방송된다.

한편, 샤이니는 최근 정규 5집 리패키지 앨범 '원앤드원(1 and 1)'을 발매, 각종 음반차 트를 휩쓸며 음악팬들의 뜨거운 호응을 얻었다. 18일 KBS 2TV '뮤직뱅크'를 시작으로 주요 음악방송을 통해 타이틀곡 '텔미 왓투두(Tell Me What To Do)'를 선보인다. '양남자쇼'는 리패키지 앨범 발매 이후 첫 번째 완전체 출연 토크쇼가 될 예정. / gato@osen.co.kr

[사진] SM엔터테인먼트 제공.