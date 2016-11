2016 아시아 아티스트 어워즈, 백현 "기분너무좋다!!! 상이 다섯개 에리들 고생많이했어…고마워 사랑해 더 열심히해야지" 감사 인사

'2016 아시아 아티스트 어워즈'에서 백현이 5관왕을 차지했다./백현 인스타그램



'2016 아시아 아티스트 어워즈'에서 5관왕을 차지한 엑소의 백현이 팬들에게 감사 인사 인사를 전했다.



백현은 16일 자신의 인스타그램 계정에 "기분 너무 좋다!!!!! 더 열심히 해야지!! 고마워 사랑해 또 고마워 사랑해!!! 또! 또! #에리들짱#에짱 #상이다섯개!!"라는 내용의 글을 게시했다.



백현은 '2016 아시아 아티스트 어워즈'에서 가수 부문 인기상, 아시아 스타상, 바이두 스타상, 가요 부문 대상과 드라마 부문 인기상 트로피를 휩쓸었다.



이와 함께 백현은 "아 ! 깜빡할뻔했다 ! 에리들 고생많이했어! 쪽"이라며 팬들을 향한 감사의 마음을 전하는 것을 잊지 않았다.



엑소는 올해 'STAR WARS'와의 콜라보레이션 프로젝트 'LIGHTSABER'의 일본어 버전 발매를 시작으로, 정규 3집 앨범 'EX`ACT - The 3rd Album', 정규 3집 리패키지 앨범 'LOTTO – The 3rd Album Repackage', 그리고 유재석과 함께한 'Dancing King'을 발매하며 활발한 활동을 펼쳤다.



특히 백현은 SBS 드라마 '달의 연인 - 보보경심 려'를 통해 드라마에 데뷔, 10황자 왕은 역을 맡아 매회마다 발전하는 연기력을 보여주며 많은 사랑을 받았다.



백현은 지난달 31일 엑소 멤버 첸, 시우민과 함께 유닛 EXO-CB X (첸백시) 를 결성하고 'Hey Mama! - The 1st Mini Album'을 발매해 활동을 이어가고 있다.



한편 이날 열린 '2016 아시아 아티스트 어워즈'에서는 조진웅, 박신혜, 박보검, 김유정 등 대세 배우들과 트와이스, 방탄소년단, 세븐틴, 블락비 등이 총출동한 가운데, 조진웅과 엑소가 각각 드라마 부문과 가수 부문 대상을 차지했다.