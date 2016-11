日그룹 아라시, 오늘(16일) 정규 15집 ‘Are You Happy?’ 국내 발매

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 일본 인기 그룹 아라시(ARASHI)의 15번째 정규 앨범 'Are You Happy?'(아 유 해피)가 금일(16일) 국내 발매된다.

이번 앨범은 지난 2015년 11월 발매된 정규 14집 'Japonism'(재포니즘) 이후 약 1년만에 아라시가 선보이는 새 앨범으로, 지난 달 26일 일본 발매 직후 오리콘 주간 앨범 차트 1위를 차지하며 많은 사랑을 받은 만큼, 국내 음악 팬들의 높은 관심이 기대된다.

특히 이번 음반은 콘셉트가 강렬했던 지난 정규 앨범들과는 달리 "음악이란 듣고 즐기는 것"이라는 생각에서 출발해 누구나 공감할 수 있는 편안한 곡들로 구성, '愛を叫べ(아이오사케베/사랑을 외쳐)', '復活LOVE(훗카츠LOVE/부활LOVE)', 'I seek'(아이 씨크), 'Daylight'(데이라이트) 등 이미 공개된 싱글곡 4곡을 비롯해 각 멤버가 'HAPPY'를 주제로 현재 아라시의 모습을 표현한 신곡 5곡 등 총 16곡이 담겨 있어 다양한 음악 스타일을 즐기기에 충분하다.

또한 아라시 정규 15집 'Are You Happy?'는 초회한정반과 통상반 2 종류로 발매, 초회한정반에는 이번 앨범 수록곡 'Don't You Get It'(돈츄 겟 잇)의 뮤직비디오 및 뮤직비디오 메이킹 필름이 포함되어 있으며, 통상반에는 보너스 트랙 'TWO TO TANGO'(투 투 탱고)가 추가된 총 17곡이 수록되어 더욱 큰 호응을 얻을 것으로 보인다.

한편, 아라시의 정규 15집 'Are You Happy?'는 금일 온, 오프라인 음반 매장에서 만나볼 수 있다.

