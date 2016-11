챈슬러X도끼, 신곡 'MURDA' 호흡..19일 발매

[OSEN=박현민 기자] 브랜뉴뮤직 R&B 싱어송라이터 챈슬러가 랩스타 도끼와 함께한 새 싱글 'MURDA'를 오는 19일 전격 발표한다.

챈슬러는 지난 14일 자신의 SNS 계정을 통해 '2016.11.19 AM 00:00, NEW MUSIC BY CHANCELLOR, 도끼와 함께한 MURDA 기대해주세요'라는 글과 함께 래퍼 도끼와의 인증샷을 올려 신곡에 대한 기대감을 한껏 끌어 올렸다.

도끼와 함께한 챈슬러의 새 싱글 'MURDA'는 챈슬러가 준비중인 자신의 첫 EP 'MY FULL NAME'의 마지막 선공개 곡으로, 지난 5월 팔로알토와 함께한 싱글 'RODEO'에 이은 두 번째 선공개 싱글이다.

챈슬러는 올해 산이, 팔로알토, 버벌진트 등 거물급 래퍼들과의 다양한 콜라보를 통해 특급 케미를 선보이며 확고한 자신 만의 음악을 많은 이들에게 인정 받아온 터라, 도끼와 함께한 이번 싱글 'MURDA'에도 많은 음악팬들의 관심이 집중되고 있다.

한편, R&B신의 새로운 기대주로 급부상 중인 챈슬러의 이번 신곡 'MURDA'는 19일 자정 전 온라인 음원 사이트들을 통해 공개된다. / gato@osen.co.kr

[사진] 브랜뉴뮤직 제공.