류재현 "'외로운 놈', 노래방 도전곡 될까요?"

[OSEN=김보라 기자] 바이브가 신곡에 대한 기대감을 전했다.

바이브 류재현은 15일 오전 서울 청담동 프리마서울 호텔에서 열린 새 앨범 컴백 기자간담회에서 “'외로운 놈'이 노래방 도전곡이 될까요”라고 취재진에 장난스럽게 물었다.

이어 류재현은 “뒷 부분에 약간 화를 내는 듯하게 윤민수 씨가 고음을 내는 부분이 있다”며 “사실 제가 처음에 그렇게 만들어놓지 않았는데 윤민수 씨가 그렇게 불렀다”고 폭로했다.

이번 7집 Part 2는 4월에 발매한 ‘Repeat(리프트)’에 이음줄을 뜻하는 음악 용어 Slur(슬러)를 붙여 Part 1의 연장선을 뜻하는 ‘Repeat & Slur(리피트 앤 슬러)’로 앨범명을 지었다.

윤민수는 “저는 모든 걸 떠나 진심으로 불렀다. 류재현 씨가 존경스러웠다”고 밝혔다.

앞서 올 4월 발매된 7집 Part 1 Repeat의 '1년 365일', '비와' 등과 같이 봄을 테마로 한 한층 포근한 음악을 선사했다면, 이번 Part 2 [Repeat &am p; Slur] 타이틀곡 '외로운 놈'을 필두로 '사실', '도레미파솔라시도 (With. 벤)', 'Darling', 'NaNaNa (With. 임세준, 영인)', '토닥토닥' 등 각기 다른 장르와 다른 색깔로 이 겨울의 시작을 알리고 있다./ purplish@osen.co.kr

[사진] 백승철 기자 baik@osen.co.kr