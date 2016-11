샤이니의 감성 발라드 신곡, 14일 자정 공개

[스포츠조선닷컴 김영록 기자]그룹 샤이니(SHINee)의 감성 발라드가 오늘(14일) 자정 공개된다.

샤이니는 14일 밤 12시 정규 5집 리패키지 앨범 '1 and 1'(원 앤드 원)의 전곡 음원을 공개한다.

샤이니의 이번 리패키지 앨범은 정규 5집 앨범 '1 of 1'(원 오브 원)에 샤이니만의 감성 발라드를 느낄 수 있는 발라드 신곡 5곡이 추가되어 한층 다채로운 음악 감성을 만날 수 있으며, SM엔터테인먼트의 대표 프로듀서이자 한국 R&B 거장 유영진, 유명 작곡가 켄지(Kenzie), 세계적인 프로듀싱팀 더 언더독스(The Underdogs), 실력파 작사가 김이나 등 히트메이커들은 물론, 온유도 직접 작사에 참여해 완성도를 더욱 높였다.

특히, 이번 앨범에는 이모셔널(Emotional) R&B 장르의 타이틀 곡 'Tell Me What To Do'(텔미 왓 투 두)를 비롯, 부드러운 연주와 화려한 오케스트레이션 및 샤이니 멤버들의 감미로운 목소리가 어우러져 밤하늘의 별을 바라보는 장면이 연상되는 발라드 곡 '별빛 바램 (Wish Upon a Star)', 온유가 직접 작사, 헤어질 수밖에 없었던 연인에게 간절히 듣고 싶은 한마디를 가사에 담아 애절한 감성을 배가 시킨 미디움 템포의 팝 곡 '한마디 (Beautiful Life)'가 수록되어 눈길을 끈다.

또한 사랑하는 이를 '구원자'로 표현, 외로운 조난자와 같은 자신의 삶에 다가와 구원해 주기를 간절히 요청하는 내용을 담은 감각적인 가사가 특징인 세련된 R&B 곡 'Rescue'(레스큐), 미니멀한 편곡으로 샤이니의 매력적인 음색이 강조된 팝 발라드 곡 'If You Love Her'(이프 유 러브 허) 등 총 5곡의 신곡이 추가되어 기대감을 더욱 고조시키고 있다.

더불어 샤이니는 오는 18일 방송되는 KBS2TV '뮤직뱅크'를 통해 이번 리패키지 앨범 활동의 첫 포문을 열 예정이어서, 글로벌 음악 팬들의 뜨거운 호응을 얻을 전망이다.

한편, 금일(14일) 0시 공식 홈페이지(shinee.smtown.com), 유튜브 SMTOWN 채널, 네이버 TV캐스트 등 각종 채널을 통해 이번 타이틀 곡 'Tell Me What To Do' 뮤직비디오 티저 영상을 공개해 화제를 모은 샤이니는 오는 15일 온, 오프라인을 통해 정규 5집 리패키지 앨범 '1 and 1'을 발매할 예정이다.

