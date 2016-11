[Why] 50년 知己 미국 친구가 전화했다 "대수, 트럼프라니…"

[한대수의 사는 게 제기랄]

믿어지지 않는다. 도널드 트럼프가 미 합중국 대통령이 되다니. 그를 지지한 유권자들조차 트럼프가 이길 것이라고 기대하지 않았었다. 이런 이변은 세계 어느 나라 대통령 선거에서도 있을 수 없는 일이다. 한마디로 'miracle', 기적이다. 그리고 미국이니까 가능한 일이다.



생각해보라. 자기를 후보로 뽑은 공화당 리더 중 한 명도 트럼프를 지지하지 않았다. 게다가 온갖 자극적이고 유치한 성추행 비디오가 폭로됐다. 트럼프는 히스패닉을 '마약 밀매자' '성범죄자'라고 모욕하고 푸틴을 제외한 세계 리더들을 불안하게 만들었다. 인기 절정인 오바마 대통령을 '형편없는 대통령'이라고 모욕한 사람이 트럼프다. 그가 대통령에 당선된 것이다. 게다가 모든 여론조사에서 트럼프는 대통령이 될 가능성이 없다고 결론짓지 않았던가?



뿐만 아니라 트럼프의 라이벌이 누군가? 다름 아닌 정치 고수 클린턴 캠프(미국에서는 'Clinton Machine'이라고 부른다)다. 30년간이나 미국 정치계의 백인 최상류층(upper crust)으로 군림해왔다. 완벽하게 조직화된 힐러리 팀을 이긴다는 것 역시 기적 그 자체다. 돈도 힐러리가 두 배 이상 쏟아부었다.







뉴욕 가판대에서 팔리던 힐러리 클린턴의 가면. 불쌍하다, 야심가 힐러리여. / 한대수 제공

힐러리는 선거가 끝나면 허드슨강에서 불꽃놀이를 할 계획을 세울 만큼 자신만만했다. 물론 이 축제는 취소되고 말았다. 이번 미국 대선이 재미있는 것은 두 후보 모두 뉴욕 출신이어서 힐러리 선거본부는 맨해튼 허드슨강변의 제이컵 자비츠 센터였고 트럼프 선거본부는 맨해튼 힐튼호텔이었다. 겨우 2.5㎞ 떨어진 거리다. 지난 8일 자정이 가까워지면서 트럼프의 승리 가능성이 높아지자, 엠파이어스테이트 빌딩 벽면에 트럼프 초상화가 레이저로 비춰졌다. 트럼프 반대파조차 입을 벌리지 않을 수 없는 놀라운 광경이었다.



어떻게 이런 결과가 나온 것인가? 첫째, 트럼프는 무기력해져온 백인 중산층과 중하층 목소리를 대변했다. 미국 내 백인 인구가 현재 63.7%이다. 5년 만에 7%포인트 떨어졌다. 트럼프는 이런 수학 문제를 잘 푼 것이다. 백인 우월주의를 반영한 연설을 강행했다. 그의 메시지 결론은 "미국은 여전히 백인들의 나라다"라는 것이다. 둘째, 세계 경찰 노릇 그만하자는 주장이다. 해결책도 없는 중동 전쟁, 시리아, 이라크, 이란, 아프가니스탄…. 결론도 없는 전쟁이 무슨 소용이 있는가? 그러나 만약 참전한다면 "We have to win." 수단 방법을 가리지 않고 이겨야만 한다는 것이다. 셋째, 푸틴과 손을 잡고 막강해지는 중국을 경계하자는 것이다. 미국에 다시 공장을 건설해 1950년대 같은 'Made in USA' 시대를 만들겠다는 것이다. 마지막으로 내 개인적인 생각은, 오바마케어(Obamacare)의 완벽한 실패다. 미국 국민들 부담이 너무 커졌다. 그리고 위키리크스가 터뜨린 클린턴 재단의 위선이다. 간단히 말해 힐러리와 빌 클린턴은 거짓말쟁이라는 것이다.



트럼프가 대통령에 당선되니 미국인들은 기대 반, 공포 반의 분위기다. 나의 50년 친구인 사진가 리치가 전화해왔다. "대수, 로널드 레이건 때 기억해? 아니 어떻게 B급 배우가 대통령이 되나? 말런 브랜도도 아닌데? 하지만 레이건은 미국 역사상 가장 위대한 대통령 중 한 명으로 존경받잖아." "그래 리치, 기대해 보자고." 불쌍한 힐러리. Her ambition devoured her(그녀의 야망이 그녀 인생을 삼켜버렸다).