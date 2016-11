트럼프 쇼크, 레이디가가 "무엇도 우리를 멈출 수 없다…트럼프의 미국에 굴복하지 않고 사랑은 증오를 이긴다" 뉴욕 트럼프타워에서 1인 시위

도널드 트럼프가 미국 대통령에 당선되자 팝스타 레이디 가가가 1인 시위를 벌였다./레이디가가 트위터 캡처



레이디 가가는 10일(한국시간) 제45대 미국 대통령 선거에서 공화당의 트럼프가 당선이 확정되자 뉴욕의 트럼프 타워 앞에서 1인 시위를 벌였다.



선거 기간 내내 공개적으로 힐러리 클린턴 민주당 후보를 지지해왔던 레이디 가가는 이날 “love trumps hate”(사랑은 증오를 이긴다)라는 피켓을 들고 트럼프 반대 시위를 벌이며 눈물을 흘렸다.



레이디 가가는 그동안 트럼프가 성소수자를 비난하고 예술가의 창작 활동과 표현의 자유를 침해하는 발언을 일삼는 것에 대해 줄곧 비판해왔다.



레이디 가가는 자신의 트위터에서도 “배려와 사랑이 넘치는 나라에 살고 싶다(I want to live in a #CountryOfKindness where #LoveTrumpsHate)”는 글을 올리며 대선 결과에 유감을 드러냈다.



앞서 투표가 진행되고 있던 중에도 레이디 가가는 "아직도 희망은 있다. 우리는 (힐러리의 승리 소식을) 듣게 될 것이다. 친절과 평등, 사랑의 가치에 지지를 보내달라. 무엇도 우리를 멈출 수 없다(In a room full of hope, we will be heard. Nothing can stop us. Stand up for kindness, equality, and love.)"고 적으며 투표를 독려하기도 했다.



마돈나 역시 트럼프의 당선에 노골적으로 불만을 토로했다.



마돈나는 자신의 SNS에 “새로울 불이 타올랐다. 우리는 절대 포기하지 않는다. 트럼프의 미국에 굴복하지 않는다(A New Fire Is Lit. We Never Give Up. We Ne ver Give In' us. )”고 적었다.



뿐만 아니라 케이티 페리는 "우리는 침묵하지 않을 것이다. 혁명의 때가 다가오고 있다(WE WILL NEVER BE SILENCED. THE REVOLUTION IS COMING.)"고 말했고, 샤론 스톤도 "믿음을 잃지 말아야 한다(Keep the faith)"며 끝까지 희망을 놓지 않는 모습을 보였다.