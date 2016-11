美대선 D-1, 최고 수혜자는 영부인 미셸 오바마…지지연설마다 '명언' 제조

美대선 D-1, 최고 수혜자는 미셸 오바마/백악관 홈페이지



미국 대선을 하루 앞둔 시점에서 버락 오바마 미국 대통령 부부가 이 대선의 최대 수혜자로 언급되고 있다.



최근 미국 시사주간지 타임은 지난 1년 간의 대선 활동을 되짚으며 "오바마가 임기 막판에 50% 이상의 지지율을 보일 뿐 아니라, 부인인 미셸 오바마의 연설도 깊은 인상을 줬다"고 평가해 오바마 대통령 부부를 이 대선의 최대 승자로 꼽았다.



지난 7월 미셸 오바마는 민주당 전당대회에서 상대측에 대해 "그들이 저급하게 행동해도 우리는 품위 있게 행동한다(When they go low, we go high)"라는 명언을 남겨 큰 지지를 얻은 바 있다.



또 미셸은 트럼프의 '음담패설 녹음 파일'이 공개되자 "내 뼛속까지 충격을 줬다(shaken me to my core)"고 일침을 가하기도 했다.



한편 대선이 코앞으로 다가오면서 민주당 후보 힐러리 클린턴과 공화당 후보 도널드 트럼프는 부동표를 하나라도 더 확보하기 위해 막판 유세에 박차를 가하고 있다.



클린턴은 버락 오바마 대통령 부부와 함께 승부처인 펜실베이니아주에서 첫 공동유세를 가졌고, 트럼프는 판세를 뒤집기 위해 경합주뿐 아니라 열세 지역을 노리며 5개 주를 넘나드는 강행군을 이어갔다.