'에이핑크 남동생' 빅톤, 게릴라 콘서트로 데뷔 초읽기

[스포츠조선 박영웅 기자] 에이핑크 소속사 플랜에이 엔터테인먼트 첫 남성그룹 빅톤(VICTON)이 데뷔를 앞두고 실력을 뽐냈다.

빅톤은 5일 서울 삼성동 코엑스 라이브 플라자에서 게릴라 공연을 열고 처음으로 대중 앞에 모습을 드러냈다.

이날 현장에는 약 300여명의 팬들이 모였다. 빅톤은 각자 역할과 매력을 전하는 자기소개로 공연의 포문을 열었고, 데뷔 및 쇼케이스 개최 소식을 알려 박수를 받았다. 이어진 공연에서 빅톤은 방탄소년단의 '불타오르네', 마룬5의 'Sugar' 무대로 다채로운 매력을 뽐냈다. 마지막 무대에서는 데뷔 앨범 '보이스 투 뉴 월드(Voice To New World)'에 수록된 '왓 타임 이즈 잇 나우(What time is it now)'를 에너지 넘치는 퍼포먼스와 함께 특별 공개해 환호를 이끌어냈다.

공연 후 멤버들은 "팬들 앞에서 첫 선을 보이는 게릴라 공연인데 생각보다 많은 분들이 와주셔서 감사드린다"며 "매우 떨렸지만 그동안 준비했던 노력의 결과를 관객들 앞에서 생생히 전할 수 있어 너무 기뻤다"고 소감을 전했다.

또 "데뷔가 얼마 남지 않았는데, 더 열심히 준비해서 멋진 모습 보여드리도록 노력하겠다"는 당찬 포부를 남겼다.

빅톤에는 한승우, 강승식, 허찬, 임세준, 도한세, 최병찬, 정수빈 등 7명의 멤버가 속해 있다. '에이핑크 남동생 그룹'으로 주목받고 있는 이들은 오는 9일 정식 데뷔한다.

