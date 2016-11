[OSEN=최규한 기자] 비틀즈 멤버 링고 스타(Ringo Starr)가 5일 오후 서울 잠실 실내체육관에서 열린 '링고스타 앤드 히즈 올 스타 밴드(Ringo Starr And His All Starr Band)' 첫 내한 공연에서 무대를 펼치고 있다. /dreamer@osen.co.kr