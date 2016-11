음악과 노래는 에덴으로 가는 유일한 사다리다. 스웨덴 한림원이 이 점에 주목해 문학의 확장을 꾀한 것인지, 그들의 뜻이 궁금하다. 음악과 노래에 대한 헌사로 들리는 밥 딜런의 노래 'Mr. Tambourine Man' 중에 이런 가사가 있다. "I'm ready to go anywhere/ I'm ready for to fade(난 어디든 떠날 준비가 되어 있고/ 사라질 준비가 되어 있다네)." 그의 가사는 종이가 아니라 허공 속을 떠돌 때 주술성(呪術性)을 얻을 수 있다. 노래의 운명은 그런 것이다. '순간의 영원' 속에서 어디론가 떠나거나 사라지거나. ▶더보기