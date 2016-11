방탄소년단 '피 땀 눈물', 美빌보드 선정 올 가을 베스트20

[OSEN=선미경 기자] 미국 빌보드가 그룹 방탄소년단의 정규 2집 '윙스(WINGS)'의 타이틀곡 '피 땀 눈물'을 올 가을 플레이리스트에 추가해야 할 노래로 선정했다.

빌보드는 2일(현지 시각) "올 가을 플레이리스트에 추가해야 할 팝송 20곡(20 Awesome Pop Songs You Need For Your Fall Playlist)"이라는 제목의 기사를 게재하고 방탄소년단의 '피 땀 눈물'을 소개했다.

빌보드는 특히 "방탄소년단이 미국에서 K-pop 그룹 사상 최고의 신기록을 세운 비결은 R&B, 댄스곡 등 힙합 요소가 잘 어우러져 일반인들도 즐길 수 있는 '피땀 눈물' 같은 곡으로 매력을 어필했기 때문"이라고 높이 평가했다.

빌보드는 방탄소년단의 '피 땀 눈물' 이외에도 조단 피셔, 두아 리파, 토브 로 등 전 세계 가수들의 숨은 노래를 소개하며 2016년 마지막까지 당신을 웃게 할 트랙이라고 전했다.

방탄소년단은 지난달 10일 발매 한 정규 2집 ‘윙스(WINGS)’로 한국 가수 최초 3연속 ‘빌보드 200’ 차트 진입과 ‘빌보드 200’ 26위라는 한국 가수 최고 순위를 기록한 바 있다.

방탄소년단은 이번주 음악방송 활동을 끝으로 정규 2집 '윙스(WINGS)'의 공식 활동을 마감한다. /seon@osen.co.kr

[사진]빅히트엔터테인먼트 제공