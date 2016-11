임슬옹 '레드벨벳' 조이와 커플사진 공개 "아가아가 착한 조이"

임슬옹-레드벨벳 조이 커플사진 공개/임슬옹 인스타그램



‘듀엣곡’을 발표하는 임슬옹과 걸그룹 ‘레드벨벳’ 멤버 조이가 함께 찍은 커플사진을 선보였다.



3일 임슬옹은 자신의 SNS에 “아가아가했던 착한 조이. 오늘 밤 11시 네이버 V앱에서 만나요”라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.



공개된 사진 속 조이는 꽃받침을 만들어 턱에 갖다대어 특유의 싱그럽고 상큼함 미소를 짓고 있다. 조이와 가까이 선 임슬옹은 여전히 훈훈한 외모로 카메라를 쳐다보고 있다. 두 사람은 묘한 케미를 뽐내며 훈남훈녀의 정석을 보여줬다.



한편 임슬옹과 조이는 최근 듀엣곡 ‘이별을 배웠어(Always In My Heart)’로 호흡을 맞췄으며 3일 오후 11시 네이버 V앱 SMTOWN 채널에서 깜짝 생방송을 진행할 예정으로 전해졌다.



이에 네티즌은 “뭐지 왜 잘어울리지 (been****)', “와 진짜 배우미모다 음색퀸 미모퀸(rose****)”, “티저만 봤는데도 둘의 음색 케미 너무 좋아. 빨리 전체음원 공개됐으면!(0801****)”, “임슬옹 노래 실력 하나만은 믿을만 하지(wbc2****)”, “임슬옹 조이랑 듀엣하고 복받았네(redv****)”등의 반응을 보이고 있다.