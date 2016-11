'노벨 작사상' 생긴다면 한국이 내놓을 후보 'TOP 10'은?

최근 핫한 가수들 중에서, 나얼(본명 유나얼)은 인상적인 곡과 달리 가사는 ‘겉멋’이 들어 있는 듯하다. “내 안에 숨 쉬는/ 커버린 삶의 조각들이/ 날 부딪혀 지날 때/ 그곳을 바라보리라”(‘바람기억’) 같은 가사는 실상 ‘아무 내용도 전달하고 있지 않은’ 가사다. 오히려 ‘같은 시간 속의 너’에서의 시도를 발전시키면 좋은 노랫말이 나올 수 있을 것이다.

힙합 가수 비와이(본명 이병윤)는 장르의 특성인지 몰라도 도입·전개 부분의 우수성과 클라이맥스 파트의 ‘상투성’이 혼재된 노랫말을 만들어낸다. 가령 ‘The Time Goes On’을 보면 “밑바닥 이게 나의 현주소/ 두려움이 배로 생겨도 절대 난 멈춘 적/ 없이 달리고 있는 중 다른 이들이 만들어놓은 길이 아닌/ 내가 내 길을 만들어가기에 내 미랜 희미하지만 이미 알지/ 내 시작점과 정반대라는 걸”처럼 도입은 좋다. 그러나 ‘노래의 절정’에선 “I’m young n wild/ 척척 like doctor 척척/ like doctor like doctor”만 반복하고 있을 뿐이다. 게다가 노래 대부분이 사이먼 도미닉(Simon Dominic)과 공동작사다.

‘Puzzle’, ‘Forever’도 비슷한 구조인 걸 보면 힙합이라는 장르의 속성 같아 보이지만, 한국 대중가요의 특성을 잘 융합하면 또 다른 좋은 곡이 나올 수 있을 것이다. 영화 <아수라>(감독 김성수) OST인 ‘Someday’가 그 사례다. “욕망은 언제나/ 야망과 소망이라는 탈을 써/ 후회는 분명히/ 우리들의 미래를 가르쳐/ 누군가의 날갯짓은/ 누군가를 숨 막히게 하지/ 먼지를 들이마시며/ 그 날개를 동경하는걸.”