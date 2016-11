[여성조선] 밥 딜런은 왜 노벨문학상을 받았을까?

Blowin' In The Wind

How many roads must a man walk down

Before you call him a man?

Yes, 'n' how many seas must a white dove sail

Before she sleeps on the sand?

Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly

Before they're forever banned?

The answer, my friends, is blowin' in the wind,

The answer is blowin' in the wind

How many times must a man look up

Before he can see the sky?

Yes, 'n' how many ears must one man have

Before he can hear people fly?

Yes, 'n' how many deaths will it takes till he knows

That too many people have died?

The answer, my friend, is blowin' in the wind,

The answer is blowin' in the wind

How many years can mountain exist

Before it's washed to the sea?

Yes, 'n' how many years can some people exit

Before they're allowed to be free?

Yes, 'n' how many times can a man turn his head

Pretending he just doesn't see?

The answer, my friends, is blowin' in the wind,

The answer is blowin' in the wind

사람은 얼마나 많은 길을 걸어봐야

진정한 삶을 깨닫게 될까?

흰 비둘기는 얼마나 많은 바다 위를 날아야

백사장에서 편히 쉴 수 있을까?

전쟁의 포화가 얼마나 많이 휩쓸고 나야

영원한 평화가 찾아오게 될까?

친구여, 그건 바람만이 알고 있어

바람만이 그 답을 알고 있다네

얼마나 많이 올려다보아야

진짜 하늘을 볼 수 있을까?

얼마나 많은 귀들이 있어야

타인의 울음소리를 들을 수 있을까?

얼마나 많은 사람이 희생되어야

무고한 사람들의 죽음을 깨달을 수 있을까?

친구여, 그건 바람만이 알고 있어

바람만이 그 답을 알고 있다네

얼마나 긴 세월이 흘러야

산이 씻겨서 바다로 내려갈까?

사람은 참된 자유를 얻을 수 있을까?

언제까지 고개를 돌리고 외면할 수 있을까?

친구여, 그건 바람만이 알고 있어

바람만이 그 답을 알고 있다네