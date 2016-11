[OSEN=박소영 기자] 2AM 임슬옹과 레드벨벳 조이가 입맞춤했다.



임슬옹과 조이는 4일 오전 0시 각종 음악 사이트를 통해 신곡 ‘이별을 배웠어 (Always In My Heart)’ 음원을 공개한다. 이번 곡은 두 사람이 첫 호흡을 맞춘 듀엣곡이다.



‘이별을 배웠어 (Always In My Heart)’는 절제된 오케스트라와 기타 사운드가 인상적인 미디엄 템포의 감성 발라드 곡이다. 임슬옹의 호소력 짙은 보컬과 조이의 매력적인 음색이 훌륭한 조화를 이뤘다.

가사에는 연인과의 이별을 통해 비로소 사랑이라는 감정을 깨닫게 되는 내용을 담았다. 가요계 선후배이자 선남선녀인 두 사람이 보여줄 색다른 '케미'에 대한 기대감은 더욱 높아지고 있다. /comet568@osen.co.kr

[사진] SM 제공