'슈스케7' 류지현, 도경수 주연 '긍정이' OST 참여

[OSEN=박현민 기자] Mnet '슈퍼스타K7' 출신 류지현이 웹드라마 '긍정이 체질'(극본·연출 이병헌) OST 'Don't Let me Down'에 참여해 다시 한 번 주목받고 있다.

'Don't Let me Down'은 박근철 음악감독의 곡으로, 바로 옆에서 노래를 불러 주는 듯한 류지현의 설레이는 목소리와 담담한 어쿠스틱 기타 연주가 어우러진 곡으로 주인공인 환동(도경수 분)과 혜정(채서진)의 재회의 감정을 조심스러운 독백으로 표현하고 있는 감성 발라드다.

류지현은 "데뷔 전부터 팬이었던 도경수 선배님의 웹드라마 OST에 참여하게 되어 너무 영광스럽고 기쁘다"고 소감을 밝혔다.

한편 류지현은 소속사 메이저세븐이엔엠과 계약 후 최근 tvN 드라마 ‘싸우자 귀신아’ OST ‘너만 보여’을 비롯해 OST계 러브콜을 받는 등 다양한 음악 작업을 펼쳐오고 있다. 내달 중 국내 최정상 기타리스트 펑크 마스터 한상원이 참여하여 기대를 모으는 데뷔 첫 싱글 ‘내가 있을까’를 발매한다.

' 긍정이 체질'은 오는 4일까지 삼성그룹 블로그 및 네이버 TV캐스트, 다음 TV팟, 유튜브 등에서 매일 오후 5시 공개된다.

한편, 류지현이 참여한 '긍정이 체질' OST 'Don't Let me Down' 음원은 11월 3일 0시 모든 음원 사이트를 통해 발매된다. / gato@osen.co.kr

[사진] 메이저세븐이엔엠 제공.