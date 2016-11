슈트 차림에 덧버선 양말… 여름 샌들에 흰 양말 조합보다 더 심각한 패션 테러

[김은령의 '남자들에게']





거래처 손님들과의 식사 자리. 주저하며 구두를 벗은 상대편 양말에 요즘 유행하는 캐릭터가 분홍색으로 그려져 있다. 엄숙한 장례식장에 조문 와 구두를 벗은 남성들이 신고 있던 각양각색의 덧버선…. 어금니 깨물어가며 웃음을 참다 다시 한 번 떠올렸다. "신사의 양말엔 단 하나의 규칙이 존재한다. 무릎까지 올라오는 양말을 신거나, 아예 신지 않거나."



요즘처럼 남성의 무릎 아래가 화려했던 적이 있을까? 캐주얼이 일상화되며 남자들이 멋을 낼 거의 유일한 기회인 넥타이 착용이 줄었다. 바지를 길게 입던 유행이 끝나며 통은 좁고 길이는 발목까지 올라온 바지가 인기다. 구두의 소재와 색상이 다양해지며 여기에 어울리는 양말을 고민하는 남성도 늘었다. 그렇다 보니 미국에서는 한동안 'Socks are the new ties(양말이 또 다른 넥타이다)'라는 말이 유행했다.



늘 비슷한 차림에 쉽게 포인트를 줄 수 있고 가격 또한 부담 없어서 남성들 도전 의지를 자극한 탓일까. 예전에는 상상할 수 없었던 무지갯빛은 물론, 화려한 무늬의 양말이 등장했다. 캐나다 트뤼도 총리는 공식 석상에서 캐나다의 상징인 붉은색 단풍잎 무늬나 해골이 그려진 양말을 신기도 했다. 슈트를 점잖게 차려 입고 파격적인 양말로 놀라게 해주는 것이 패션 센스로 여겨지면서 남성들 발목이 미니멀한 냉대 기후에서 생명력 넘치는 열대우림 기후대로 옮겨온 듯한 느낌이다.



하지만 비즈니스 맨이 트뤼도 총리처럼 양말로 대중과 커뮤니케이션을 할 필요는 없다. 모두가 지루한 양말을 신을 때라면 독특한 양말이 재미를 주지만 모두 화려한 양말을 신는다면, 조금 달리 생각해봐야 한다. 클래식하고 단정한 스타일이 다시 강세를 보일 올가을은 더욱 그렇다. 진한 회색과 남색 슈트가 남성 옷장의 필수품인 것처럼 양말 역시 진한 회색과 네이비색이 기본이다. 여기에 슈트나 구두 색에 맞게 진한 브라운이나 버건디색 양말을 더하면 충분하다. 신었을 때 무릎 아래까지 올라오는 긴 양말인지 확인하는 것도 중요하다. 여름 샌들에 흰 양말 신는 것이 최악의 패션 테러라고 하지만 슈트 차림에 짧은 양말을 신은 것보다는 덜한 테러다. 다리의 맨살이 보여서는 안 된다는 것이 신사의 스타일과 매너의 불문율이다. 소재는 울과 면이 기본. 고급스러운 느낌을 원한다면 캐시미어나 실크도 고려해볼 수 있다. 단, 고급 소재의 양말을 오래 신으려면 성가시지만 손빨래를 해야 한다. 세탁기로 빨 경우 금세 늘어나 모처럼의 투자를 헛되게 만든다.



고급스럽고 긴 양말을 제대로 신을 것이 아니라면 그냥 맨발이어야 한다. 날씨가 추워져 당분간 맨발에 구두 차림을 볼 일은 없겠지만 내년 여름이 돌아오면 기억하라. 보트 슈즈나 로퍼는 맨발에 신을 것! 위생이나 발 보호를 위해 덧버선을 신기도 하지만 이 경우 신발을 벗지 않아야 한다. 혹시 신발을 벗게 되는 상황이 예상된다면 아예 보트 슈즈나 로퍼를 신지 않는다. 화려해도 지루해도, 맨살이 드러나도 안 드러나도 문제가 되는, 바지 끝 단과 구두 사이 몇 센티미터. 양말의 존재감은 생각보다 크다. 매일 아침 어떤 슈트를 입을지 고민하는 만큼, 어떤 양말을 어떻게 신어야 할지 고민해야 한다.