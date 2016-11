미셸의 패션, 현실적이고 쉽다… 민소매·카디건 등 입었다 하면 품절

미국에선 퍼스트레이디를 'FLOTUS'라고도 부른다. 'First Lady of the United States'의 약자다. 지금까지 얌전한 투피스 정장만 입은 FLOTUS와 달리 미셸은 민소매 원피스와 캐주얼, 대담한 프린트의 옷을 선보였다. 미국 국민은 미셸의 민소매 아래 드러난 팔 근육을 칭찬하고, 그가 입은 제이크루(j. Crew) 카디건은 품절 사태를 빚기도 했다. '미셸의 카디건 효과'라는 용어도 나왔다. 뉴욕대(NYU) 경영대학원이 내놓은 연구 결과에 따르면 미셸이 입은 옷 189벌을 만든 의류 회사들은 3800만달러의 주가 상승효과를 거둔 것으로 나타났다. 그만큼 미셸의 패션은 대중이 따라 할 수 있을 정도로 현실적이고, 쉽다는 얘기다. 패션 잡지 보그, 코스모폴리탄, 바자와 가디언, 뉴욕타임스 등이 분석한 미셸의 패션 비결을 정리해봤다.





간결하지만 전략적으로 입어라



옷은 유행이나 몸매를 나타내려고 입는 게 아니다. 내가 어떤 사람이고, 어떤 상태인지를 나타내준다. 비싸거나 화려한 옷이 아니라 메시지를 전달할 수 있는 옷을 골라라.



액세서리는 눈에 띄는 것으로 하나만



나이가 들수록 액세서리를 여러 개 하는 경향이 있다. 크리스마스트리가 아닌 이상 그렇게 많은 장식은 필요 없다. 굵은 벨트, 달랑거리는 귀걸이처럼 포인트가 되는 장신구를 하나만 선택해라.



자신에게 어울리는 것에는 과감히 투자를



미셸의 어두운 피부색은 원색과 만났을 때 돋보인다. 그래서 색상 선택에 있어서 과감하다. 자신을 돋보이게 할 만한 포인트가 있다면 꾸준히 활용해야 한다. 부츠컷(바지 끝이 살짝 퍼지는 디자인) 청바지가 잘 어울리는 체형이라면 스키니진 유행에 휩쓸리지 말라는 얘기다.



중요한 자리에서 입을 옷은 '시험 착용'을 꼭 해라



미셸이 패셔니스타처럼 보이는 이유는 그가 어떤 옷을 입어도 당당하고 편안해 보이기 때문이다. 하지만 여기에도 연습이 필요하다. 면접이나 프레젠테이션처럼 중요한 자리에서 입는 옷은 불편한 경우가 많다. 하루 전에 그 옷을 입고 일상생활을 해보는 것이 좋다. 원래 내 옷인 양 편안하게 만들 수 있고, 정 불편하면 빨리 다른 선택을 할 수도 있다.



50대? 아직 아름다운 나이다



미셸은 '어리고, 하얗고, 마른' 여자만이 아름답다는 고정관념을 바꿔놨다. 그는 50대에 유색 인종이고, 키 180㎝의 몸집이 큰 여성이지만 보그의 표지 모델을 두 번이나 하면서 '아름다운 미국 여성의 표본'으로 불리고 있다. 물론 똑똑하고 당당한 중년 여성의 미(美)를 내보이려면 미셸처럼 꾸준한 운동으로 탄탄한 몸매를 유지해야 한다.