김태우·에일리·정은지·은하, MC몽 정규7집 피처링 라인업 공개

[OSEN=선미경 기자] 가수 MC몽이 정규 7집 ‘U.F.O’의 화려한 피처링 군단을 공개했다.

1일 MC몽은 소속사 드림티 엔터테인먼트를 통해 MC몽의 7집 앨범 ‘U.F.O’의 피처링진을 공개했다.

MC몽의 정규 7집 U.F.O는 총 13트랙이 수록돼 있으며, 이미 피처링 참여로 화제가 된 에일리, 정은지에 이어 대세 걸 그룹 여자 친구의 은하, R&B계의 신성 베이빌론, 김태우, 수란, 박보람 등 장르 구분 없는 폭넓은 피처링 군단이 대거 참여해 기대를 모으고 있다.

특히 김태우는 지난 2005년 'I love you oh thank you’에 피처링으로 많은 사랑을 받은 바 있으며 이후 'So fresh' 등 MC몽 곡에 피처링으로 참여해 완성도를 높였다.

앞서 공개된 티저 ‘널 너무 사랑해서’, ‘눈물’, ‘초콜릿 같은 입술 한 숟가락만 줘요’는 뜨거운 반응을 보이며 2년 만에 돌아온 MC몽의 신보에 기대가 한층 고조되고 있다. /seon@osen.co.kr

[사진]드림티엔터테인먼트 제공