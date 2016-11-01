[인사] 유철규 대한내과학회 이사장 외

입력 : 2016.11.01 03:00
유철규 대한내과학회 이사장
유철규 서울대병원 호흡기내과 교수가 최근 대한내과학회 이사장에 취임했다. 임기는 3년이다.
▲국토교통부◇부이사관 승진▷기획담당관 강주엽▷항공정책과장 김영국◇4급 승진▷기획담당관실 이두희▷비상안전기획관실 박광일▷지역정책과 이지혜▷도시정책과 오현석▷주택건설공급과 전상억▷토지정책과 최아름▷해외건설정책과 문현규▷수자원정책과 송윤석▷교통정책조정과 이성주▷물류정책과 박준상▷지적재조사기획단 박금해▷공공기관지방이전추진단 이용직▷산업입지정책과 박기범▷주택건설공급과 조재훈▷공항정책과 윤종빈▷도로정책과 오송천▷철도정책과 박진호▷철도건설과 이원돈▷국토정보정책과 이하준▷공간정보진흥과 김영욱▷자동차운영보험과 심금숙
▲기획재정부◇국장급▷장관비서관(부총리비서실장) 최상대▷정책기획관 이계문▷국제금융협력국장 김윤경▷대외경제국장 진승호
▲미래창조과학부▷정책기획관 이성봉▷기초원천연구정책관 정병선▷과학기술전략회의지원단장 권현준▷거대공공연구정책과장 김성규
▲국민연금공단◇지사장 전보▷춘천지사장 이정수◇부장 전보▷기획조정실 최희정▷홍보실 윤영섭▷정보화본부 정일호▷정보시스템실 이혜선▷〃 김성중▷〃 박훈갑▷서울북부지역본부 이태갑▷〃 이화일▷성북강북지사 이호경▷성남지사 최병섭▷부평계양지사 유근진
▲한국연구재단◇승진▷경영관리본부장 최철원▷국제협력센터장 신숙경▷경영실장 최연수▷유럽·아프리카협력실장 김종덕◇실장급 전보▷홍보 김한기▷기초연구총괄 김기형▷미래전략사업 한상덕▷교육기반지원 권기환▷산학협력지원 최태진▷국제협력기획 이종안▷미주·아시아협력 이길승▷정책연구혁신센터장 장경수▷기획조정 안화용▷정책연구위원 조순로 라상원 박대현
▲농림수산식품기술기획평가원◇승진▷책임연구원 서형석 최정남 유영찬 백진현▷선임연구원 류명선 금은영 문영미
▲한국식품연구원▷부원장 박동준▷전략산업연구본부 본부장 홍석인▷〃 인삼연구팀 책임연구원 이영철
▲한국환경정책평가연구원▷선임연구위원 이창훈 추장민 김종호 문난경▷연구위원 현윤정 하종식 김태윤▷전문연구원 최영웅▷선임전문원 김영인▷선임행정원 송은상
▲광주광역시▷행정지원과장 오순철
▲경북대▷교무처장 이시철▷학생처장 채수도▷기획처장 김강욱▷산학연구처장 황의욱▷국제교류원장 이유미▷기초교육원장 손종경▷학생부처장 김재영▷기획부처장 이정태▷재정기획부처장 오정일▷산학연구부처장 김규만▷국제교류원 부원장 신영수
▲KBS▷전략기획실 그룹마케팅총괄국장 지현탁▷제작본부 라디오센터장 이경우
▲TV조선▷정치부장 배성규