[한밤의 신곡] 엑소 첸백시, 비글돌 완벽 맞춤형 흥..'헤이 마마!'

[OSEN=선미경 기자] 보이그룹 엑소의 끼가 폭발하는 곡이다. 흥 넘치는 댄스에 유쾌한 분위기까지 더해지면서 함께 신나게 놀고 싶은 분위기를 만들었다. 완전체 엑소와는 또 다른 매력으로 가요계 장악을 예고했다.

엑소의 유닛 첸백시(첸, 백현, 시우민)는 31일 0시 데뷔음반 '헤이 마마!'를 발표했다. 엑소의 첫 번째 유닛으로 뭉친 보컬라인 첸백시는 예상 밖의 유쾌한 곡으로 색다른 매력을 어필했다. 지금까지 엑소의 모습과는 또 다른 분위기라서 더 매력적이다.

'헤이 마마!'는 펑크와 디스코, 팝 장르가 혼합된 트렌디한 곡이다. 펑키한 리듬과 모던한 사운드가 유쾌한 분위기를 만들었고, 원조 '비글돌'이라 불릴 정도로 유쾌하고 장난기 넘치는 매력이 강한 엑소의 세 멤버들이 모여서 흥겨움을 더했다. '몬스터'의 묵직함이나 '러브 미 라잇'의 상큼함과는 또 다른 발랄함이 있다.

첸백시는 앞서 SBS 월화드라마 '달의 연인 - 보보경심 려'의 OST를 부르면서 호흡을 맞춘 바 있는데, 다 함께 놀고 싶은 '파티 데이'의 분위기를 첸백시만의 색깔로 표현하며 '흥겨움'이라는 색을 입혔다. 쌀쌀해진 날씨에 발라드와 걸그룹 음악이 강세를 보이고 있지만, 엑소의 또 다른 매력으로 이 유쾌한 매력의 곡 역시 흥행을 기대하게 만든다. 국내는 물론 해외 팬덤까지 탄탄한 엑소인데, 이 곡은 리듬과 멜로디를 듣는 것만으로도 유쾌한 즐거움을 공유할 수 있다.

"Hey Mama! 지금 바로 이 순간/Let’s make a night (Woo-oh)/Just you and I (Woo-oh)/Hey Mama! 특별할 것 없는 밤/Let’s make a night (Woo-oh)/Just you and I (Woo-oh)/That’s right (Woo)/모두 잊고 여기 모여 봐/That’s right (Woo)/지금 바로 놀라게 해 봐 날/That’s right (Woo)/밤을 딛고 별에 올라봐/That’s right (Woo)/지금 네게 뛰어드는 날 봐."

이 곡은 특별할 것 없는 일상을 특별하고 매력적으로 만들 수 있는 음악이다. '일상적인 날도 특별해질 수 있도록 신나게 놀자'는 메시지. 지금 바로 이 순간은 즐기고 싶게 만드는, 연말에도 잘 어울리는 흥겨움이다.

올해 완전체 엑소로 세 번째 밀리언셀러를 달성하면서 활약한 엑소. 첫 번째 유닛 첸백시로 또 다른 매력을 어필하고 있는 이들의 성과도 주목된다. /seon@osen.co.kr

[사진] '헤이 마마!' 뮤직비디오 캡처