CL, 첫 뉴욕 솔로 콘서트 매진…성공적인 북미 투어 스타트

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 씨엘(CL)이 뉴욕에서 자신의 첫 솔로 콘서트를 매진시키며 북미 투어 콘서트 'HELLO BI+CHES TOUR 2016'의 성공적인 시작을 알렸다.

29일(현지시각) 뉴욕 헤머스타인 볼룸에서 개최된 이번 콘서트는 시작 전부터 공연장 앞을 팬들이 가득 채우며 높은 기대감을 입증했다.

씨엘의 어린 시절부터 데뷔 후 지금까지의 모습을 감각적으로 제작한 영상으로 강렬한 콘서트의 시작을 알린 후 'FIRE'를 부르며 씨엘이 무대 위로 등장했다.

'CAN'T NOBODY' '내가 제일 잘 나가'를 선보이며 카리스마 넘치는 무대를 선보인 씨엘은 'I DON'T CARE' 'FALLING IN LOVE' 등 새롭게 편곡된 2NE1의 음악과 '나쁜 기집애' '멘붕' 'DOTOR PEPPER' 'LIFTED' 등 자신의 솔로곡들을 함께 선보이며 뉴욕 팬들을 열광케 했다.

씨엘의 이번 콘서트는 리한나, 미시엘리엇, 샤키라, 제이지 등 유명 뮤지션들과 작업해 온 하이햇이 연출을 맡았다.

이번 뉴욕콘서트에는 레이디 가가 스타일리스트로 잘 알려진 니콜라 포미체티와 2NE1 멤버인 산다라박이 뉴욕까지 건너가 콘서트를 관람하는 의리를 보여 눈길을 끌었다.

홀로 미국으로 떠나 현지 아티스트들과 다양한 교류를 해 온 씨엘은 지난해에는 DJ 디플로가 이끄는 레이블 'Mad Decent'의 대형 음악 페스티벌인 'MDBP(Mad Decent Block Party)'를 통해 세계적인 아티스트들과 함께 무대에 오르는 등 자신의 커리어를 차곡차곡 쌓아왔다.

국내 여가수 첫 빌보드 핫100 진입한 것은 물론 솔로 여성 가수로는 이례적으로 뉴욕에서 콘서트를 매진시키며 남다른 행보를 보이고 있는 씨엘이 앞으로 어떤 뮤지션으로 성장해나갈지 기대를 모은다.

'HELLO BI+CHES TOUR 2016'은 10월 29일 뉴욕 공연을 시작으로 10월 31일 시애틀, 11월 1일 밴쿠버, 3일 샌프란시스코, 4일 로스엔젤레스, 6일 댈러스, 8일 애틀란타, 10일 시카고, 14일 토론토까지 미국과 캐나다 총 9개 도시에서 개최될 예정이다. narusi@sportschosun.com