MTS 바늘로 통증 원인 부위 찔러 자연 치유 유도

최근 잦은 스마트 기기의 사용이나 잘못된 자세 때문에 디스크 증상을 앓고 있는 환자들이 늘어나고 있다. 대부분의 사람들이 참을 만큼 참다가 생활 중에 수시로 느끼는 고통을 더 이상 참을 수 없어서 수술을 선택한다. 그러나 이후에도 수술에 의한 유착 및 반흔, 통증의 원인을 제대로 제거하지 못하거나 수술 전 진단이 잘못돼서 어려움을 겪곤 한다.



이런 이에게 서헌만 원장이 선보인 Sirh's MTS(Multiple Therapies at the Same time) needle은 반가운 소식이 될 듯하다. 서헌만 원장은 의학의 발전과 후학 양성을 위해 지난 10여 년 동안 마취통증의학과, 신경외과, 신경과, 정형외과, 재활의학과, 기타 류마티스 내과 등 통증 치료를 전문으로 하는 많은 전문의들을 가르쳐왔다.



그가 10여 년 전에 개발해 국내는 물론 미국 특허를 획득한 Sirh's MTS needle과 가이드 치료법은 다양한 통증 질환과 뇌·신경질환에 적용할 수 있다. 오늘날 통증 치료 시 가장 많이 사용되는 것으로는 신경차단술, 프롤로쎄라피, 통증 유발점 주사, IMS(근육내자극술) 등이 있는데, 어떤 것이든 한 가지 치료법만으로는 모든 통증에 만족할 만한 치료 효과를 거두기 힘들다. 이에 서 원장은 비수술적인 치료법으로 주삿바늘을 이용해 한 번 치료 시 효과를 극대화할 수 있는 기술을 개발한 것이다.



서 원장은 "목디스크, 흉추부위통, 삼차신경통, 턱관절 통증, 오래된 안면 마비, 떨림, 이명, 급만성 두통 등의 만성 통증이나 만성 신경질환은 뇌 신경, 말초신경의 과민화, 병변조직과 병변 주위 조직의 변성으로 인해 발생한 것이다. 따라서 개방적 수술이나 내시경을 이용한 수술과 같은 기존의 수술적인 치료나 신경성형술, 고주파 신경파괴술, 수핵성형술과 같은 침습적인 중재적 비수술적 시술, 스테로이드를 사용하는 신경차단술 등만으로는 치료가 잘 이뤄지지 않는다. 이러한 만성 통증이나 신경질환을 치료하기 위해서는 기존 치료법의 틀을 깨는 새로운 접근이 필요하다"고 말했다.



서 원장이 개발한 Sirh's MTS needle은 허브에 캡이 있는 아주 가느다란 주삿바늘과 가이드로 구성된다. 기존의 주삿바늘과는 달리 0.3㎜ 정도로 아주 가늘어서 시술 시 환자가 느끼는 고통이 적으며, 신경·혈관·기타 조직 손상이나 장기 손상·출혈·감염의 위험성이 거의 없다. 재발 역시 드물다. 바늘을 적게 찌르고도 여러 가지 시술이 한번에 가능하다. 또한, Sirh's MTS needle을 이용한 치료는 다른 통증 치료와는 달리 스테로이드나 진통제 같은 약물을 사용하지 않는다. 단지 통증의 원인이 되는 병변 조직을 자연 치유해 정상적인 조직으로 변화시킨다. 그러면 통증은 차츰차츰 저절로 사라진다.



서 원장은 "최근에는 근육이나 인대를 약화하는 등의 스테로이드 성분이 갖고 있는 부작용을 우려해 전혀 사용하지 않는다. 신체 어느 부위든 석회화나 유착이 있는 경우, 내가 개발한 Sirh's needle을 이용하면 바늘을 삽입해 약물을 넣기 때문에 실질적으로 스테로이드가 필요 없다"고 설명했다.



한편, MTS needle을 이용한 치료를 하기 위해서는 진단이 중요하다. 서헌만 원장은 MRI, CT, X-ray, 초음파 같은 기계적인 검사나 사진 촬영에만 의존하지 않고, 자세한 문진과 환자의 아픈 부위와 연관된 신체 부위를 다양한 동작과 이학적 검사를 통해 병의 원인이 되는 부위를 찾는다. 이를 위해서는 의사의 풍부한 임상 경험이 뒷받침돼야 한다.



수술 후에도 지속되는 통증, 이명, 난청, 어지럼증, 오래된 안면 마비, 삼차신경통, 대상포진 후 신경통, 섬유근육통, 복합부위통증증후군 등과 같은 난치성 신경질환자들은 현재 의학으로는 특별한 치료방법이 없어 거의 자포자기한 채로 지낸다. 난치성 신경질환들은 단순한 신경차단술로는 치료가 불가능하기 때문이다.



그러나 Sirh's MTS needle을 적용하면 장시간 신경자극점에 바늘을 그대로 유지할 수 있어, 신경의 기능을 회복시키는데 탁월한 효과를 볼 수 있다. 이런 환자들에게 Sirh's MTS needle을 이용한 치료법은 새 희망이 될 것으로 기대된다.