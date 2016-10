지지율 64% 미셸 오바마… 진흙탕같은 美대선판의 최고 스타

["그들이 저급해도, 우린 품격있게" 유행시키며 트럼프 천적으로]



- 前·現 영부인들 첫 합동 유세

한때 클린턴 경멸했던 미셸, 트럼프에 맞서 동지애로 뭉쳐

"내 조상은 노예지만 난 대학 가" 보통사람같은 미셸에 대중 열광





27일(현지 시각) 미국 노스캐롤라이나주(州) 윈스턴-세일럼 유세장에서 미국 퍼스트레이디인 미셸 오바마(오른쪽)와 힐러리 클린턴(왼쪽) 민주당 대선 후보가 서로 끌어안고 있다. 미셸 오바마는 이날 지지 연설에서“살면서 클린턴보다 더 자격 있고 준비된 대통령 후보는 본 적이 없다”며 클린턴을 치켜세웠다. /EPA 연합뉴스

"현직 퍼스트레이디가 이렇게 열심히 유세 지원 다니는 게 전례 없는 일이라고 뭐라고 하는 사람들이 있는 모양입니다. 살면서 힐러리 클린턴보다 더 자격 있고 준비된 대통령 후보는 본 적이 없어요. 그래서 온 겁니다!"



버락 오바마 대통령 부인 미셸이 27일(현지 시각) 접전주인 노스캐롤라이나주 윈스턴세일럼의 유세장에서 외쳤다. 클린턴이 먼저 연설을 마치고 미셸을 소개하자 그는 마이크 앞에 선 지 몇 분도 안 돼 청중을 휘어잡았다.



"지난 대선에서 남편이 노스캐롤라이나에서 17표 차이로 졌어요. 선거가 그런 거죠…. 여러분 투표하세요. 일찍 하세요."



◇"내 조상은 노예, 하지만 좋은 대학 갔다"



50대 초반 현직 퍼스트레이디와 일흔을 바라보는 전직 퍼스트레이디는 무대 위에서 포옹했다. 2008년 오바마와 클린턴이 민주당 경선에서 치열하게 싸운 이후 두 사람은 '상처와 분노로 가득 찬 관계'가 됐다. 한 기자가 쓴 책에 따르면 미셸은 클린턴을 경멸했고 식사 초대 한 번 한 일이 없었다고 한다. 하지만 지금은 동지애와 자매애로 뭉쳐 공화당 도널드 트럼프 후보 공격에 나서고 있다. 이날은 두 전·현직 퍼스트레이디의 첫 합동 유세였다.



두 사람은 공통점이 많다. 동부 명문 로스쿨 출신 변호사에 퍼스트레이디로 백악관에서 8년을 보냈다. 어린 시절엔 둘 다 힘들게 자랐다. 이날 유세에서 미셸은 "고조할아버지가 노예였던 나 같은 사람도 좋은 대학에 갔고, 싱글맘의 아들(오바마)은 대통령이 됐다"고 했다. 이어 고아인 클린턴의 어머니 얘기를 하며 "미국은 고아의 딸이 가장 높고 단단한 유리천장을 깨고 대통령이 될 수 있는 나라다"고 했다.



◇남편 오바마 능가하는 인기



요즘 미국 대선판에서 최고 인기 인물은 클린턴도 트럼프도 아닌 미셸이다. 지난 8월 갤럽 조사에서 미셸 지지율은 64%였다. 오바마보다 10%포인트 높았다. 이달 초 NBC 뉴스와 월스트리트저널 조사에서 미셸을 긍정적으로 보는 응답자는 전체의 59%, 역시 오바마(51%)를 앞섰다. 트럼프(29%)나 클린턴(40%)과 비교가 안 된다. 그래서 미셸이 대선에 나갔어야 했다는 얘기가 나온다. 차기 대통령감이라고도 한다. 하지만 미셸은 전혀 뜻이 없다고 밝혔다.



민주당은 2004년 대선서 패했지만 그해 전당대회에서 오바마라는 미래의 대통령을 발굴했다. 2016년에도 미셸이라는 또 한 명의 큰 정치인을 탄생시켰다. 미셸이 전당대회에서 한 "그들이 저급해도, 우리는 품격있게(When they go low, we go high)"라는 표현은 요즘 클린턴 유세의 단골 구호가 됐다.



◇'따뜻하고 솔직한' 투사



미셸의 연설을 듣고 있으면 속이 시원하다. 트럼프의 여성 비하, 성추행 논란에 대해 클린턴은 제대로 공격하지 못했다. 전 세계를 시끄럽게 했던 남편 빌 클린턴의 스캔들을 의식한 듯했다. 그때 미셸이 나서서 "뼛속까지 충격을 줬다"고 직설적으로 공격했다. 트럼프의 천적은 클린턴이 아니라 '전사' 미셸이었다.



미셸의 또 다른 강점은 자연스럽고 솔직하다는 것이다. 남편과 함께 행사에 나가면 미셸은 행렬에서 뒤처지는 경우가 많았다. 오바마는 악수하면서 빨리 지나가는데 미셸은 한 사람 한 사람 포옹하느라 늦는 것이다. 사람들은 그런 미셸에게 '따뜻함'을 느낀다고 한다.



◇미셸의 보통 사람 감각



정치를 좋아하는 클린턴은 남편 대통령 만들기를 주도했다. 반면 미셸은 반대했다. '정치란 그리 고상한 일이 아니다'는 게 평소 신념이었다. 오바마가 2008년 대선 출마를 결정할 때 미셸의 동의를 받는 게 가장 어려웠다고 한다. 오바마는 최근 한 토크쇼에 출연해 "세 번째 대선 출마를 하려고 한다면 미셸이 이 혼하려 할 것"이라고 농담을 했다. 미셸은 딸 둘을 백악관에서 키우며 방학 때는 휴가지에서 시간제 아르바이트도 시킨다. 보통 사람처럼 사는 감각을 잊지 않겠다는 것이다.



미셸에게 쏟아지는 찬사는 정치적 활동은 하되 진짜 정치인은 아니기에 가능한 것이다. 클린턴처럼 남편 퇴임 후 상원의원 출마라도 하게 되면 미셸 역시 다른 잣대로 평가받을 수밖에 없을 것이다.