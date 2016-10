모술 탈환작전 열흘째… IS 조직원 772명 사살

인근 마을 93곳 되찾아





이라크 정부군이 극단주의 무장세력 이슬람국가(IS)의 거점인 '모술' 공격에 들어간 지 열흘 만에 IS 조직원 772명을 제거하고, 인근 마을 93곳을 탈환했다고 27일(현지 시각) 밝혔다.



AP통신 등에 따르면 라흐야 라술 이라크군 대변인은 이날 "대테러 특수부대(CTS)가 모술 동부에서 6㎞ 떨어진 지점까지 진격했다"면서 이같이 밝혔다. CTS는 현재 모술 남부 30~45㎞ 지점에 있는 이라크 정규군이 포위망을 좁혀올 때까지 작전을 멈추고 기다리고 있다. 모술 탈환 작전을 지원하는 조지프 보텔 미 중부군 사령관도 "정확한 숫자는 파악하기 어렵지만, 작전 개시 이후 IS 요원 800~900명을 제거했다"고 했다.



이번 작전에는 이라크 정부군과 쿠르드군, 시아파 민병대 등 5만명이 투입돼 있다. 작전 도중 이라크 정부군도 57명 사망하고, 250명이 부상을 당했다. 쿠르드군도 20여 명이 숨졌다. AFP통신은 "현재 모술 안에 있는 IS 조직원은 5000여 명으로 추정된다"며 "모술에 다가갈수록 저항과 반격이 거세질 것"이라고 전망했다.



이라크군은 26일 모술 근처 토브자와 지역에서 타이어 판매점을 개조한 IS의 무기 공장을 발견했다. 또 한 회교사원 지하에서는 지상 도로로 연결되는 터널이 발견되기도 했다. 2014년 모술을 장악한 IS는 지난 2년간 이 일대에 방어 시설을 구축해왔다.



일부 IS 대원은 피란을 가는 민간인으로 위장해 모술에서 도망치고 있는 것으로 전해졌다. 모술에서는 지금까지 주민 1만명가량이 탈출했다. AFP통신은 "모술에서 빠져나오는 IS 대원은 전투복을 벗고 무기를 버린 채 민간인 행세를 하고 있어 추적에 어려움을 겪고 있다"고 전했다.