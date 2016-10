최태민 최순실, NYT "샤먼 포춘텔러가 한국 대통령의 연설문을 수정…국민들은 대통령과 최순실이 종교 관계로 엮였다고 판단"

세계 주요 언론들이 박근혜 대통령의 '비선 실세' 최순실 스캔들을 앞다퉈 보도했다./트위터 캡처



28일 뉴욕타임즈는 "주술사가 연설문 등을 고치는 등 대한민국 대통령에게 중대한 영향을 끼쳤다(Shaman fortuneteller said to exert remarkable influence over South Korea's president, including editing speeches)"고 보도했다.



이어 뉴욕타임즈는 "대다수의 국민들은 대통령과 최씨가 종교적인 관계로 엮였다고 믿고 있다"며 "그 인연은 최씨의 아버지 최태민과 이어진다"고 전했다.



아울러 최태민 씨를 국정을 마음대로 휘둘러 러사이아 제국의 몰락을 불러온 인물인 '라스푸틴'과 비교하기도 했다.



앞서 UPI 통신도 지난 26일(현지시각) “최순실은 자신이 죽은 육영수 여사와 정신적으로 깊이 연결되어 있다고 박 대통령을 확신시킨 것으로 보인다”고 보도했다.



또한 최순실의 아버지인 최태민이 고 육영수 여사의 말을 박 대통령에게 전달하기 시작한 사람이었다고 전하면서 최순실이 아버지를 이어 박 대통령에게 육 여사의 영적 메시지를 전하는 역할을 계속한 것으로 보인다고 보도했다.



이같은 보도에 황교안 국무총리는 28일 국회 예산결산특위에 출석해 "(주술적)영향을 받지 않았다고 확신한다"며 해명하기도 했다.



또한 황 총리는 이날 "박 대통령이 정상적인 국정 수행 능력이 있다고 보는가"라는 질문에는 "제가 답변을 드리는 것이 부적절한 질문이고, 우리나라는 어려운 상황에서도 정상적으로 잘 운영돼야 한다는 생각이 간절하다"고 답했다.