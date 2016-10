한국여성정보인협회, 대학생 대상 찾아가는 IT기업탐방 및 최신솔루션교육 시행

사단법인 한국여성정보인협회의 ‘찾아가는 IT기업탐방 및 최신솔루션교육’이 10월 24일 굿모닝아이텍㈜에서 진행됐다.

‘찾아가는 IT기업탐방 및 최신솔루션교육’은 대학생들의 IT 기업방문을 통해 최신 IT 기술을 배우고, 기업이 원하는 인재상과 취업정보를 공유하기 위해 기획되어 2년째 추진 중인 프로젝트다. 지난 6월에는 한국 IBM을 방문해 AI 시장 현황 및 최신기술에 대해 교육했고, 이번에는 한국여성정보인협회에서 추진하고 있는 2016년 스마트 차세대 여성 IT 인력 양성 2차 사업에 참여하고 있는 이화여대 컴퓨터공학과, 배화여대 스마트IT과, 한국성서대학교 컴퓨터소프트웨어학과 학생과 회원 30여 명이 참여했다.

이날 행사에서 굿모닝아이텍㈜의 김석영 부장은 “솔루션업계의 신입사원은 학벌, 자격증보다는 진출하려는 분야의 최신 기술에 대한 본인의 관심과 인턴 및 관련 기술 교육경험이 취업 성공의 지름길”, 박근봉 이사는 “가 상화, 클라우드, 빅데이터 분야는 아직도 인력이 부족하므로 예비 IT 인력이 도전해볼 분야”라고 강조했다.

한국여성정보인협회는 1992년 창립 이후 ICT/SW 업계의 1,052명의 여성 리더로 운영되고 있다. ICT/SE 업계발전을 위해 다양한 사업을 추진해 왔으며, ‘SW 중심사회’에 여성인력 진출 활성화를 위한 인력양성사업을 지속해서 추진할 계획이다.