레인보우, 지숙 "오종혁 선배님과 앨범을 냈다는 것만으로도 영광…저희 듀엣 발표했어요" 레인보우 활동은 그만

레인보우가 해체를 결정한 가운데 지숙이 오종혁과 듀엣을 발표했다./지숙 인스타그램



걸그룹 레인보우가 해체를 결정했다.



28일 DSP미디어 측은 "오랜 시간 함께 해온 레인보우의 김재경, 고우리, 김지숙, 노을, 오승아, 정윤혜, 조현영과 앞으로의 활동에 대하여 충분한 대화를 나누었지만, 아쉽게도 각자의 길을 가기로 결정했다"고 밝혔다.



이어 DSP 미디어는 "당사는 레인보우가 어느 곳에서나 밝게 빛나는 일곱 빛깔 무지개처럼 언제, 어디서나 밝고 긍정적인 모습으로 기억되길 바라며, 그녀들의 새로운 활동과 미래에 아낌없는 응원과 격려를 보내주려한다"라고 전했다.



올해로 계약이 만료되는 레인보우 멤버들이 소속사와 재계약을 하지 않겠다는 입장을 밝히면서 팀 해체를 결정하게 됐다.



레인보우는 지난 2009년 '가쉽 걸'로 데뷔, 이후 'Tell Me Tell Me', 'A', 'To Me', Gossip Girl', 'Mach' 등으로 많은 사랑을 받았다.



하지만 점차 걸그룹 인기 경쟁에 열세를 보이며 그룹 활동보다 개인 활동에 더욱 집중하는 모습을 보였고, 결국 '7년 징크스' 고비를 넘지 못하고 해체를 맞게 됐다.



한편 레인보우 멤버 지숙은 27일 오종혁과 듀엣 '시들어'를 발표했다.



'시들어'는 여자친구, 인피니트, 샤이니, 러블리즈 등의 프로듀싱에 참여한 실력파 작곡가 '흑태'와 박경 (블락비) x 은하 (여자친구)의 ‘자격지심’을 비롯해 케이윌의 ‘오늘부터 1일’ 등을 프로듀싱 한 작곡가 'Megatone'이 의기투합하여 만들어낸 곡이다.



누구나가 겪어봤을 만한 이별의 흔한 과정처럼 오래된 연인에게 찾아오는 권태에 대한 남녀의 솔직한 심정을 담았다.



지숙은 이날 V앱을 통해 "오종혁 선배님과 앨범을 냈다는 것 자체만으로도 큰 영광이다"라고 듀엣 소감을 전했다.