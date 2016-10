최순실과 청와대, 누가 거짓말하고 있나…'최순실 인터뷰', 청와대 해명과 큰 차이

‘정권 비선(秘線) 실세’ 의혹을 받고 있는 최순실씨가 27일 세계일보 인터뷰에서 자신의 입으로 밝힌 박근혜 대통령 연설문 개입, 대통령과의 친분, 대통령 최측근인 이른바 ‘문고리 3인방’과의 관계 등은 그 동안 청와대 해명과는 상당한 차이를 보이고 있다.



이에 따라 관련 의혹이 아직까지 말끔하게 풀리지 않고 있다. 청와대가 감추고 있는 내용이 있거나 최씨가 거짓말을 하고 있는 것 아니냐는 의문도 일각에서 제기되고 있다.



◇최씨 “VIP 문건, 대선 때와 당선 직후에만 받아봐” vs 靑 “취임 후에도 일정 기간 자료에 대한 의견 들어”



최씨는 세계일보 인터뷰에서 ‘청와대의 대통령(VIP) 자료를 받았다는데’라는 질문에 “당선 직후 초기에는 이메일로 받아본 것 같다”고 말했다. 또 ‘구체적으로 대통령 연설문의 무엇을 어떻게 수정한 것인가’라는 물음엔 “대선 당시인지 그 전인가 했다”고 답했다. 그렇다면 ‘대선 당시와 당선 직후에만 VIP 자료를 받아봤고 대통령 취임 이후에는 그런 적 없다’는 취지라고 볼 수 있다.



하지만 박근혜 대통령의 설명은 이와 달랐다. 지난 25일 대국민 사과문에서 박 대통령은 “취임 후에도 일정 기간 동안은 일부 자료들에 대해 (최씨의) 의견을 들은 적은 있다”고 했었다.



박 대통령과 최씨의 말이 서로 다른 데 대해 검찰 출신 한 변호사는 “재임 중 내란·외환죄 이외에는 형사소추를 받지 않는 대통령과 달리 최씨는 대통령기록물관리법 위반 등으로 처벌될 수 있다”며 “최씨가 대통령 취임 이후에는 VIP 자료를 받아본 적 없다는 취지로 말하고 있는 것은 이런 맥락에서 나온 듯하다”고 말했다.



최씨는 세계일보 인터뷰에서 “국가기밀인지 몰랐다” “민간인이어서 그것이 국가기록인지 전혀 몰랐다” 등으로 거듭 말했다.



◇최씨 “도와달라고 해서 도왔다” vs 靑 “의견·소감 전달해주는 역할”



최씨는 세계일보 인터뷰에서 대통령 연설문 작성·수정에 관여하게 된 경위에 대해 “대통령을 오래 봐 왔으니 심정 표현을 도와달라고 해서 도와드리게 됐다”고 말했다. 박 대통령이 직접 또는 박 대통령의 참모가 먼저 최씨에게 요청해서 연설문에 개입하게 됐다는 얘기다.



박 대통령은 지난 25일 대국민 사과문에서 최씨가 연설문에 개입한 경위를 자세히 밝히지는 않았다. “일부 자료들에 대해 의견을 들은 적은 있다” “저의 선거운동이 국민들에게 어떻게 전달됐는지에 대해 (최씨가) 개인적인 의견이나 소감을 전달해주는 역할을 했다” 등의 언급만 있었다. 듣기에 따라선 ‘최씨가 먼저 의견을 말하기에 그냥 들어줬던 것’이라는 얘기가 될 수 있다.



여권 관계자는 “대통령 연설문에는 국가 주요정책 방향이 담기는데 청와대가 먼저 나서서 전문가도 아닌 최씨에게 연설문 초고를 통째로 건네고 의견을 구하는 건 이해하기 힘들다”고 말했다.



◇최씨 “대통령과 신의 있다” vs 靑 “절친하지 않다



최씨는 세계일보 인터뷰에서 박 대통령과 친분에 대해 “오래 봐 왔다. (박 대통령의) 마음을 잘 안다. (연설문 작성 관여는) 신의(信義) 때문에 했다”고 밝혔다. 단순히 아는 사이를 넘어 서로 이해와 믿음을 갖고 있는 관계라고 밝힌 셈이다.



이는 청와대 설명과는 차이가 크다. 이원종 비서설징은 지난 21일 국회 운영위원회 국정감사에서 “(대통령과 최씨가) 아는 사이인 것은 분명하나 절친하게 지낸 것은 아니다”라고 말했다. 그러면서 “직원들이 사실관계를 조사해서 답변을 올렸는데 아는 사이와 절친한 사이는 다르다”고 했다. 박 대통령에게 최씨와의 친분을 직접 물어본 것은 아닌 것이다.



박 대통령은 최씨와의 친분에 대해 뭐라고 했을까. 지난 25일 대국민사과에서 “최씨는 과거 제가 어려움을 겪을 때 도와준 인연”이라고 했었다. 박 대통령은 ‘인연’을 소중하게 여기는 것으로 정치권에 널리 알려져 있다.



◇최씨 “정호성 비서관 안다” vs 靑 “최씨 모른다”



최씨는 세계일보 인터뷰에서 박 대통령의 최측근으로 이른바 ‘문고리 3인방’의 한 명인 정호성 비서관에 대해 “정 비서관이 청와대에 들어간 뒤에는 만난 적이 없다”고 했다. 정 비서관이 청와대에 들어가기 전에는 서로 알고 만난 적도 있다는 얘기가 된다.



하지만 이원종 비서실장, 안종범 정책조정수석뿐 아니라 ‘문고리 3인방’의 한 명인 이재만 비서관 등 청와대 핵심 인사들은 모두 “최씨를 모른다”는 취지로 국회 운영위 국감에서 밝힌 바 있다.



이에 따라 최씨와 대통령 최측근 ‘문고리 3인방’의 관계에 대한 의문이 아직까지 풀리지 않고 있다.