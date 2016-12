[톱클래스] “당신은 누구십니까?”

김 교수는 그간의 연구 성과를 한 권의 책으로 펴냈다. 2010년 듀크대 출판부(Duke University Press)에서 나온 《Adopted Territory: Transnational Korean Adoptees and the Politics of Belonging(입양인의 영토: 다국적인 한국인 입양인과 소속의 정치)》이 그것이다. 김 교수의 연구에 따르면 해외 입양인들은 공동체를 만들어 활동하면서 힘과 문화를 갖게 됐다.

“입양인 관련 정책과 정치적인 프로젝트가 많이 생겼죠. 자신들의 경험을 통해 입양 분야의 전문가가 됐어요. 무엇보다 그들의 활동으로 사회적 인식이 많이 바뀌었어요. 이제는 해외 입양을 부정적으로 생각하는 사람들이 많아졌으니까요.”

하지만 한국 사회에서 해외 입양은 여전히 현재 진행형이다. 지금까지 해외 입양인 수는 20만 명에 이른다.

“고아에게 있어 가장 좋은 선택지는 해외 입양이라고 생각하죠. 특히 미국으로요. 하지만 어른이 된 해외 입양인들은 되묻습니다. 선진국이 된 한국은 왜 아직도 해외 입양을 하고 있는지를요.”