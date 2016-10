문신때문에… 꼬여버린 오지환·이대은 야구인생

[둘 다 경찰 야구단 입단 좌절]



오지환, 팔에 'NO PAIN, NO GAIN'

이대은, 목에 가족의 영문 이니셜





"NO PAIN, NO GAIN(고생 끝에 낙이 온다)."



야구에 대한 각오와 가족에 대한 사랑을 담은 문신이 야구 인생에 큰 걸림돌이 될 줄 알았을까. 프로야구 LG 트윈스의 오지환(26)과 일본 프로야구(지바롯데 말린스)에서 뛰었던 이대은(27)이 경찰 야구단 입단 과정에서 '과도한 문신' 때문에 탈락했다. 둘은 25일 의무경찰 특기자 선발 시험 신체검사를 치렀으나 불합격 통지를 받았다.



오지환은 6년 전 야구에 임하는 자신의 각오를 담아 'NO PAIN, NO GAIN' 영어 글귀를 20㎝ 정도 문신으로 왼팔뚝에 새겨 넣었다. 이대은은 왼쪽 귀 뒤편에 가족의 영문 이니셜 'CDBJD'를 문신으로 새겼다. 프로에 임하는 각오를 다지고 가족에 대한 애정을 담은 것으로 추정된다.





오지환의 왼팔에 새긴 ‘NO PAIN, NO GAIN’ 문신. 팔꿈치부터 팔목까지 20㎝ 정도의 길이다. 오른쪽 사진은 이대은이 왼쪽 귀 뒤편에 새긴 문신. ‘CDBJD’는 가족의 영문 이니셜로 알려져있다. /뉴시스