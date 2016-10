폭행으로 망가진 코를 고치려다 300회 이상 성형중독에 빠진 비운의 스타, 숨져

처음 시작은 폭행으로 다친 코를 바로 잡으려는 바람이었다. 그러나 그 성형수술은 원하는 대로 되지 않았고, 이후 ‘완벽한 외모’에 대한 집착으로 변질됐다.영국 밴드 ‘데드 오어 얼라이브(Dead Or Alive)’의 멤버이자, 80년대 스타였던 피트 번즈.성형 중독으로 300회 이상의 수술을 받았다고 밝혀 화제가 됐던 그가 23일 심장마비로 사망했다고, 영국 BBC 방송이 24일 보도했다.자신을 프랑켄슈타인에 등장하는 괴물에 비유했던 피트는 자신의 성형 중독을 고백하며 “천국에 갔을 때 신께서 나를 알아보지 못하시길 바란다”고 말했다. 그는 “20여 년 전 히트곡 ‘ You Spin Me Round (Like a Record)’가 성공한 이후 외모에 집착하게 됐다”고 말했다.피트는 “과거 리버풀에서 누가 박치기를 하는 바람에, 내 코가 한쪽으로 찌그려졌다”며, “완벽한 코를 가지려고 코 수술을 받았다”고 말했다. 그러나 수술은 대실패였고, 피트는 피투성이인 채로 수술 침대에서 깨어났다고. 이를 만회하려고 코·입술 수술, 광대뼈 이식 등의 재건 수술을 수 차례 진행했지만, 입술 확대술 도중에 또 문제가 발생해, 입술에 넣은 필러가 얼굴 전체로 퍼졌다. 그 결과 피트의 얼굴에는 여기저기 구멍이 생겨났다.