[인사] 국방부 외

입력 : 2016.10.25 03:00
▲국방부▷국제정책관 최형찬
▲농림축산식품부◇과장급 전보▷농가소득안정추진단장 김원일▷농림축산검역본부 중부지역본부장 최영섭▷재해보험정책과장 문석호▷수출진흥과장 이정삼▷농촌정책국 지원근무 김철◇과장급 승진▷농림축산검역본부 기획조정과장 이연숙▷국립농산물품질관리원 기획조정과장 김종필
▲외교부◇공관장 인사▷주덴마크 대사 최재철
▲경희대◇서울캠퍼스▷글로벌·산학 특임부총장 겸 글로벌 R&D 기획단장 조용덕▷호텔관광대학장 겸 관광대학원장 김대관▷간호과학대학장 신혜숙▷재정경영원장 겸 21세기 대학혁신위원회 행·재정혁신지원단 단장 최희섭◇국제캠퍼스▷공과대학장 겸 미래과학클러스터 기획단장 임성수▷생명과학대학장 이윤형▷응용과학대학장 이동훈
▲농림축산식품부◇과장급 전보▷농가소득안정추진단장 김원일▷농림축산검역본부 중부지역본부장 최영섭▷재해보험정책과장 문석호▷수출진흥과장 이정삼▷농촌정책국 지원근무 김철◇과장급 승진▷농림축산검역본부 기획조정과장 이연숙▷국립농산물품질관리원 기획조정과장 김종필
▲외교부◇공관장 인사▷주덴마크 대사 최재철
▲경희대◇서울캠퍼스▷글로벌·산학 특임부총장 겸 글로벌 R&D 기획단장 조용덕▷호텔관광대학장 겸 관광대학원장 김대관▷간호과학대학장 신혜숙▷재정경영원장 겸 21세기 대학혁신위원회 행·재정혁신지원단 단장 최희섭◇국제캠퍼스▷공과대학장 겸 미래과학클러스터 기획단장 임성수▷생명과학대학장 이윤형▷응용과학대학장 이동훈