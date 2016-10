IS 인간방패 민간인 284명 사살, 로랑 "IS사령관 비밀모임에서 노인이 다가오자 후퇴 명령…알 바그다디는 미국에 체포돼고도 몇 달만에 풀려났다"

수니파 급진 무장세력 이슬람국가(IS)가 이라크 최후 거점지 모술에서 인간방패로 삼은 민간인 수백 명을 사살했다./SBS 뉴스화면 캡처



미국 CNN은 21일(현지시간) 익명의 현지 소식통을 인용해 "IS가 20~21일 모술 남부 지역에서 총알받이로 쓰기 위해 소집한 성인 남성과 소년 284명을 사살했다"고 보도했다.



IS의 만행에 전 세계가 충격에 빠진 가운데, 프랑스 저널리스트 사뮈엘 로랑이 저술한 'IS 리포트'(2015)에 따르면 IS의 배후에는 미국이 존재할 수도 있다는 주장이 제기돼 눈길을 끌고 있다.



'IS 리포트'는 로랑이 이슬람 급진파들을 직접 만나 그들로부터 얻은 내부 정보를 담은 기록으로, IS에 관한 고급 기밀 정보가 담겨있다.



IS 리포트를 통해 로랑은 "IS 사령관들이 모인 비밀 모임에서 정체를 알 수 없는 한 노인이 우두머리에게 몇 마디를 건네자 곧 그 자가 후퇴를 명령했다"고 밝혔다.



로랑은 IS의 우두머리인 알바그다디가 미국에 의해 체포됐으나 몇 달만에 풀려난 사실을 언급하며 미국이 그들을 돕고 있을지도 모른다는 의혹을 주장한 바 있다.



한편 IS는 모술에 끌고 온 민간인 가운데 충성심이 부족해 보이는 인물까지 총살해 모술 인근 마을에서도 최소 40명의 민간인이 사살된 것으로 전해졌다.