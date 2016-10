트와이스 'TT' 음원차트 올킬…"ONCE 사랑합니다"

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 그룹 트와이스가 신곡 'TT'의 음원차트 1위에 감사 인사를 전했다.

24일 트와이스는 공식트위터에 "#1 TWICE(트와이스) TT ONCE 사랑합니다. #원스 #ONCE #트와이스 #TWICE #TT #1위"라는 글과 음원 차트 1위를 캡쳐한 사진을 게재했다.

트와이스는 이날 0시 3번째 미니앨범 'TWICEcoaster : LANE1' 를 공개했다. 공개직후 트와이스의 타이틀곡 'TT'는 국내 8대 음원 사이트에서 정상을 차지하는 저력을 과시했다. 또한 미니앨범 수록곡 'PONYTAIL'(포니테일), 'JELLY JELLY'(젤리 젤리), 'ONE IN A MILLION'(원 인 어 밀리언) 등도 차트에 오르며 막강한 원톱 걸그룹의 컴백을 알렸다.

한편 트와이스의 'TT'는 '우아하게' 'CHEER UP' 등을 함께 작업한 블랙아이드필승의 곡으로 사랑에 처음 빠진 소녀들의 수줍은 마음을 담았다.

