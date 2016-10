'인기가요' 스페셜 프로젝트 첫 주인공은 강민경X정은지X벤

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]드디어 SBS '인기가요'의 스페셜 프로젝트가 베일을 벗었다.

23일 SBS 관계자에 따르면 '인기가요'는 가수들의 스페셜 콜라보 무대를 선보이는 동시에 멜론을 통한 음원 발매를 준비 중이다. 기존 스페셜 무대가 편곡된 곡 위주였던 반면, 이번 스페셜 음원 프로젝트는 오롯이 '인기가요'를 위해 만들어진 신곡으로 이루어진다. 작곡과 작사는 이단옆차기가 맡고, 매번 다른 가수를 섭외해 2-3주마다 신곡을 발표한다.

스페셜 음원 프로젝트의 첫 번째 주인공은 다비치의 강민경, 에이핑크의 정은지, 벤(Ben)이다. 음원 강자이자 독보적인 가창력을 자랑하는 보컬인 세 사람이 이단옆차기와의 작업을 통해 어떤 결과물을 낼지 기대를 모은다. 이들의 무대는 1-2주내로 공개될 예정.

'인기가요'의 장석진 PD는 "그동안 '인기가요'만의 단독 스페셜 무대를 선보이면서 많은 사랑을 받았다. 어떻게 하면 더 좋은 무대를 보여드릴 수 있을까 고민하던 차에 음원을 내달라는 시청자들의 요청이 이어져 이번 프로젝트를 기획하게 됐다"고 밝혔다.

한편, 이번주 '인기가요'에서는 샤이니의 '1 of 1', 방탄소년단의 '피 땀 눈물', 에이핑크의 '내가 설렐 수 있게', 세븐의 'Give It To Me', 다비치의 '내 옆에 그대인 걸', 몬스타엑스의 'Fighter', 백퍼센트의 '지독하게', 디셈버의 '후에', 레이디스 코드의 'The Rain', 달샤벳의 '금토일', 다이아의 'Mr. Potter', 신용재의 '빌려줄게', SF9의 '팡파레', 빅브레인의 '아파', 펜타곤의 'Gorilla', 임정희의 'I.O.U', 하이틴의 'Boom Boom Clap', 맨스에비뉴의 '그날의 내가' 등이 전파를 탄다.

SBS '인기가요'는 매주 일요일 낮 12시 10분 방송.

