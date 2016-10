정유라, 프로필에 삼성,아버지 관련 정보 삭제…페북 계정도 닫혀

국제승마연맹(FEI) 공식 홈페이지 상 정유라씨 프로필 정보. 수정 전(위)에는 친인척 정보가 기재돼있으나 수정 후(아래)에서는 삭제됐다./FEI 공식 홈페이지 캡처

‘비선(秘線) 실세’ 의혹에 휩싸인 최순실씨(최서원으로 개명) 딸 정유라(20)씨의 국제승마연맹(FEI) 프로필이 논란을 일으킨 지 이틀만에 내용 일부가 수정된 것으로 확인됐다.



23일(한국시각) 현재 FEI 공식 홈페이지에 게재된 선수 프로필에서 정씨의 정보는 ‘Ambitions(야망)’ 항목만 남아있는 것으로 확인됐다.



지난 21일까지 정씨 프로필에는 소속팀 정보와 친인척 정보가 기재돼 있었다. 소속팀은 ‘팀 삼성: 한국(Team SAMSUNG : KOREA)’, 친인척 정보는 “그녀의 아버지 정윤회씨는 박근혜 대통령의 조력자로 일해왔다(Her father Jeong Yun-Hoe has served as an aide to Park Geun-Hye, president of the Republic of Korea)”라고 기재된 사실이 국내에 알려져 논란이 됐었다.



이에 대해 대한승마협회 관계자는 “국제승마협회에 해당 선수가 우리 협회 소속인지 확인만 해줄 뿐, 선수에 대한 구체적인 정보를 전달하지 않았다”고 밝혔다.



국제승마연맹 측은 “온라인 상 선수 소개는 외부 서비스 제공자가 관리하고, 그 회사에 책임이 있다”는 입장을 전했다.



2014년에 올린 게시물로 인해 ‘막말 논란’이 불거졌던 정씨의 페이스북 계정도 23일 현재 닫힌 것으로 확인된다.



정씨의 페이스북에 접속하면 ‘죄송합니다. 현재 이 콘텐츠를 이용할 수 없습니다. 이동하신 링크가 만료됐거나, 페이지를 볼 수 있는 공개 대상에 회원님이 포함되지 않았을 수 있습 니다’라는 안내 문구가 뜬다. 이는 해당 계정의 관리자가 계정을 삭제하거나 비활성화했을 때 나타난다.



정씨와 관련한 정보들이 국내에서 논란이 되자 정씨 측에서 이 같은 조치들을 취한 것으로 보인다.



검찰은 현재 독일에 있는 것으로 알려진 최순실(60·최서원으로 개명)씨 모녀 소재 파악에 나섰다. 최씨에 대해서는 입국시 통보 조치가 내려진 것으로 알려졌다.