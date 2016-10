트와이스, 오늘(24일) 0시 'TT' 발표...3연속 홈런 예고

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]트와이스가 오늘 밤 12시 'TT'로 컴백한다.

걸그룹 트와이스(은 23일 밤 12시(24일 0시) 세번째 미니앨범 'TWICEcoaster : LANE1'를 발표한다.

올 상반기 'CHEER UP'으로 공전의 히트를 기록했던 트와이스의 새 앨범 타이틀 곡은 'TT'.

'TT'는 '우아하게', 'CHEER UP'을 함께 작업한 블랙아이드필승의 곡으로, 사랑에 처음 빠진 소녀들의 어쩔 줄 모르는 마음을 담았다.

샤샤샤 열풍으로 대변되는 'CHEER UP' 을 넘어서는 킬링파트와 군무들이 존재한다는 것이 소속사 JYP엔터테인먼트의 설명이다.

또 이번 앨범엔 'TT' 외에도 '1 TO 10' 'PONYTAIL' 'JELLY JELLY' 'PIT A PAT' 'NEXT PAGE' 'ONE IN A MILLION' 등 총 7곡이 수록된다.

각종 음원 차트를 석권하고 올해 가온차트 누적 스트리밍 1위, 16만장 이상의 판매고로 올해 걸그룹 최다 음반 판매량, 20일 9000만뷰를 돌파하며 K-POP 아이돌 최단기간 유튜브 뮤직비디오 1억뷰 조회를 목전에 두며 가요계를 휩쓴 트와이스가 새 노래 'TT'로 또 어떤 신드롬을 이어나갈지 기대가 모아진다.

