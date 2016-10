[OSEN=지민경 인턴기자] 그룹 에픽하이 멤버 타블로가 그룹 활동 13주년을 맞이한 소감을 밝혔다.

타블로는 23일 자신의 인스타그램에 “고마워요. 13년동안 매 순간 고마웠습니다. Thank you for every moment of the last 13 years.“라는 글과 함께 에픽하이 멤버들의 사진을 게재했다.

사진 속에는 에픽하이 멤버들이 무대 위에서 손을 맞잡고 인사하고 있는 모습이 담겨있다.

이에 네티즌은 “13주년 축하해요” “130주년도 부탁해요” 등의 반응을 보였다.

한편, 에픽하이는 최근 SBS 드라마 ‘달의 연인-보보경심 려’ OST 작업에 참여했다.

[사진] 타블로 인스타그램