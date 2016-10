밥 딜런 공식 홈페이지에 '노벨상 수상' 문구 등장했다가 사라져

'노벨문학상 수상자'라는 문구가 들어있던 밥 딜런 홈페이지 게시물(위)과 문구가 사라진 이후의 게시물.(아래)/밥 딜런 홈페이지 캡쳐



노벨문학상 수상에 아무 언급이 없는 가수 밥 딜런(75)의 공식 홈페이지(http://bobdylan.com/)에 ‘노벨상 수상자(Winner of the Nobel prize in Literature)’라는 문구가 등장했다가 사라져 궁금증을 낳고 있다.



20일(현지시각) 영국 일간 가디언 등은 “홈페이지에 ‘노벨문학상 수상자’라는 표현이 등장했다. 딜런이 마침내 노벨문학상 수상 사실을 인정했다”고 보도했다.



해당 문구는 노벨문학상 수상자 발표 4일 후인 지난 17일 새로 출간된 밥 딜런 가사집을 소개하는 페이지에 부제로 등장했다. 그러나 가디언 등 언론 보도가 나오고서 해당 페이지에서 ‘노벨문학상 수상자’ 문구가 삭제됐다.



딜런은 노벨문학상 수상자로 선정된 13일 미국 라스베이거스에서 열린 공연에서도 노벨문학상에 대해 아무런 언급이 없었고, 이후 계속해서 침묵을 이어가고 있다.



사라 다니우스 스웨덴한림원 총장은 오는 12월 노벨상 시상식에 딜런의 참석 여부에 대해 “걱정하지 않는다. 나타날 것으로 생각한다”고 말했다.